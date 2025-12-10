微軟宣布在印度投資5450億 打造AI基礎設施
美國科技巨頭微軟（Microsoft）執行長納德拉今天表示，將在印度投資175億美元（約新台幣5450億），協助該國打造AI基礎設施，這是微軟有史以來在亞洲的最大筆投資。
納德拉（Satya Nadella）在新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面後，於社群媒體X發文寫道：「感謝莫迪總理，為了印度的人工智慧（AI）機會，進行了鼓舞人心的對話。」
他指出：「為了支持該國的雄心，微軟承諾投資175億美元，這是我們有史以來在亞洲的最大筆投資，將協助印度打造為實現AI優先願景所需的基礎設施、技能與自主能力。」
