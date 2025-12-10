歐盟祭Google反壟斷調查

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

歐盟9日對Google啟動調查，以評估該公司的人工智慧（AI）服務，在使用出版業與YouTube創作者的網路內容時，是否違背歐洲競爭法規。

歐盟執委會表示，憂慮Google的AI摘要功能，可能使用出版商的網路內容來生成摘要，卻未給予出版商適當補償、也未給這些業者拒絕配合的選項。執委會也對用戶上傳的YouTube影片，表達了同樣的擔憂。

歐盟反壟斷主管黎貝拉說，Google可能濫用搜尋引擎的領導地位，對出版商祭出不公平的貿易條件，把出版業者的線上內容用於自家AI服務。倘若裁定Google違反歐盟壟斷法規，最多可能遭罰全球年度營收的一成，但最終開罰金額很少到達一成。

這是歐盟執委會在不到一個月內，第二度Google展開調查，凸顯對科技巨擘主導新科技，並可能排除對手的現象，日益感到不安。

歐盟9月才因Google涉及偏袒自家廣告科技服務，罰款近30億歐元（35億美元），引發美國總統川普不滿，砲轟罰金為「歧視性」舉動，而上周馬斯克的X平台也遭歐盟處以罰款，美方相當關注這些高額罰金，川普曾揚言要為此開徵新關稅、並對先進科技實施出口管制。

