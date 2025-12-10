IBM、微軟加碼投資AI基建

對於AI投資是否泡沫化的辯論尚未終止，實際的投資活動卻也沒停下腳步。IBM公司8日宣布，將以110億美元收購資料基礎設施業者Confluent。微軟公司9日也說，還要加碼投資加拿大、印度，興建AI基礎設施。

IBM以每股31美元的價格收購Confluent，溢價達34%。IBM長期以來透過收購交易來擴大規模、抵禦競爭，特別是在雲端運算的競爭。這也將成為近年來IBM規模最大的併購案，凸顯出這家百年老牌科技公司無畏市場對AI資料中心投資報酬的質疑，決心將重心轉向AI。

微軟9日宣布，將投資印度175億美元，是微軟有史以來在亞洲最大投資。此外，未來兩年將加碼75億加幣（54.2億美元），投資加拿大，擴大在該國的雲端及AI基礎設施，新算力預估明年下半年就能上線。微軟並表示，從2023到2027年間，在加拿大的相關投資總計達190億加幣。

此外，路透報導，日本軟銀集團與輝達（Nvidia）據傳正商談加碼投資Skild AI，參與Skild AI最新一輪超過10億美元的募資。這輪募資可能使這家開發機器人基礎模型的新創公司，估值達到約140億美元，相當於比今年稍早的47億美元增加約兩倍。然而近來對AI的質疑聲一波接一波，就連IBM執行長克里希納（Arvind Krishna），也質疑AI資料中心的報酬率問題。他上周在播客節目「Decoder」中指出，許多科技公司為了追求AGI而不惜砸下數十億美元興建資料中心，但用簡單的數學來算，會發現這些公司恐怕「不可能」從這些資本支出中獲得回報。

他以今日的成本推估，完成一座1 GW的資料中心約需800億美元，而目前全球在這領域所開出的支票共計約有100 GW，相當於要投入8兆美元，如此看來根本不可能從中得到回報，因為光是利息大約就要8,000億美元。克里希納對當前的AI工具給予肯定，「我認為這會為企業解鎖數兆美元的生產力，這點我非常確信」，但他不相信當前的技術，也就是目前LLM的路徑，能帶領人類走向AGI。

