美方批准輝達 H200 晶片銷陸 北京可能不買白宮的帳

經濟日報／ 編譯陳苓、記者陳宥菘陳湘瑾／綜合報導

美方批准輝達H200晶片銷陸，大陸外交部發言人郭嘉昆昨（9）日表示：「我們注意到有關報導。中方一貫主張美中透過合作，實現互利共贏。」惟消息人士透露，北京當局為了達到半導體生產自給自足，可能不買川普政府的帳，準備限制陸企取得H200晶片。

英國金融時報（FT）報導，兩名知情人士透露，北京監管單位討論要限制H200晶片的取得，買家或許得通過許可程序，即繳交晶片申購書，來解釋本土供應商為何無法滿足需求。

北京當局利用美國晶片禁令，推動本土晶片生產，以便與輝達競爭。中國發改委和工信部主掌當地的半導體自產計畫，也可能祭出其他措施，確保本土晶片的競爭力，包括禁止公營部門購買H200晶片。

大陸科技巨擘阿里巴巴、字節跳動、騰訊等，會樂見輝達先進晶片重返當地市場。這些陸企有些基本AI功能，採用更多大陸晶片，但由於輝達產品效能較佳、維修容易，更青睞使用輝達的晶片。

分析師預料到北京可能打壓輝達晶片銷售。據investing.com，威廉博萊公司（William Blair）分析師認為，H200晶片開放輸陸，有望推升輝達2027會計年度營收，但他們並未改變預估值，要看到更多陸企下單的證據後，才會對輝達股價抱持更具建設性的看法。

大陸產業界也開始出現一些反對H200銷陸的聲浪。蓉和半導體諮詢執行長吳梓豪示警，輝達重新對大陸銷售性能較高的高端GPU，對大陸AI晶片長期來說不是好事，對輝達生態的依賴可能無法扭轉。

大陸科技業觀察家項立剛則說，相信H200晶片會面臨H20晶片一樣的情況，大陸會冷處理，不可能出現較大規模銷售。

