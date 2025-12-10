川普批准輝達對大陸出售 H200 執行長黃仁勳還有兩關要過

輝達成功遊說美國總統川普批准對中國大陸出售H200晶片後，執行長黃仁勳還有兩關要過：國會兩黨對陸鷹派的批評所凸顯的政治反彈，以及中國大陸是否會購買H200，也還在未定之天。

川普宣布批准H200銷陸後，在華府政壇引發強烈抨擊，民主黨籍參議員華倫指控川普政府「出賣美國國安」，「如此可能加速中國在科技與軍事領域追求主導地位的企圖，並削弱美國的經濟與國安」，並呼籲國會通過跨黨派法案約束政府，並要求黃仁勳公開作證、在宣誓下說明相關情況。

國會山莊報指出，川普這項決定很可能遭共和黨內對陸鷹派反對，以免中國大陸在與美國的競爭占上風。

曾任拜登政府科技與國安官員的哥倫比亞大學研究員巴特尼克表示，「批准向中國出售H200的決定實在過於短視」，此舉將大幅推進大陸晶片能力，而美國看起來沒換到任何重大回報。曾在拜登政府任職的外交關係協會（CFR）科技專家麥奎爾也說，銷售大量H200晶片到大陸，形同給予大陸AI產業火箭燃料。

黃仁勳面臨的另一個挑戰是：大陸是否會埋單。他上周與川普會面後說，即使美國放寬H200的銷售限制，他不確定中國是否會接受這款晶片，「我們不知道，我們沒有頭緒」，「我們不能降低賣給中國的晶片的性能，他們不會接受的」。