美國開放輝達 H200 晶片銷陸 業界：相關費用由買方負擔
美國開放輝達H200晶片銷陸，但要以關稅形式抽取25%分潤費，相關費用誰來付？引發關注。業界指出，關稅一向是買方負擔，預期輝達要支付相關費用，而負責組裝成品的代工廠也將首當其衝，對半導體上游供應鏈影響相對有限。
川普拋出新的晶片關稅費率議題，台積電（2330）昨（9）日並無評論。先前台積電已在股東會與法說會多次回應「買方負擔相關費用」，預期比較容易影響到消費性市場對價格敏感的產品，但尚未看到客戶行為調整。
