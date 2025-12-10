快訊

美國開放輝達 H200 晶片銷陸 業界：相關費用由買方負擔

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國開放輝達H200晶片銷陸，但要以關稅形式抽取25%分潤費，相關費用誰來付？引發關注。業界指出，關稅一向是買方負擔，預期輝達要支付相關費用，而負責組裝成品的代工廠也將首當其衝，對半導體上游供應鏈影響相對有限。

川普拋出新的晶片關稅費率議題，台積電（2330）昨（9）日並無評論。先前台積電已在股東會與法說會多次回應「買方負擔相關費用」，預期比較容易影響到消費性市場對價格敏感的產品，但尚未看到客戶行為調整。

川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

美國總統川普八日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並...

觀察站／川普課稅 全面監控輝達供應鏈

美國總統川普將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，且美國政府將抽取百分之廿五分潤，分潤費將由台灣出口到美國時支付。外界好...

派拉蒙攔胡Netflix 爭併購華納

派拉蒙天空之舞八日對華納兄弟探索發動敵意收購，企圖以更高出價，奪回上周被Netflix搶先拿下的華納。派拉蒙來勢洶洶，投...

墨國考慮對陸加稅 最重50%…引發兩國商界強烈反對

墨西哥執政黨的三名國會議員透露，國會議員預定本周開始辯論一項法案，內容是要調高對中國大陸及其他亞洲國家商品的關稅，但此舉...

美抽成25%台灣吞定了？川普批准 圖解輝達H200晶片銷陸流程

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。他說，已告知中國大陸國家主席習近平並獲得正面回應。

歐盟擬放寬企業ESG要求

歐盟9日與歐洲議會達成初步協議，同意刪砍對企業的環保、社會與治理（ESG）要求，顯示歐盟以促進貿易與競爭力的名義，大幅縮...

