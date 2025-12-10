歐盟擬放寬企業ESG要求

歐盟9日與歐洲議會達成初步協議，同意刪砍對企業的環保、社會與治理（ESG）要求，顯示歐盟以促進貿易與競爭力的名義，大幅縮減永續計畫企圖心。

歐盟成員國與歐洲議會代表同意，將縮減企業永續報告指令（CSRD）規定，好讓原本受制於此規定的逾八成企業可免遵循規定。雙方也就歐盟ESG相關標準的要求達成協議，與上月敲定的刪砍措施大致相同。

這些改變正值歐洲費力讓經濟重上軌道。能源支出自2020年以來已大漲約60%，加重歐洲家庭與企業的負擔。在那種環境下，來自歐盟境內與境外的壓力日增，強勢的利益遊說團體施壓鬆綁規定，迫使歐盟縮減ESG框架。

決策官員於是展開一系列法規刪砍，瞄準企業永續性盡職調查指令（CSDDD）和CSRD，力圖促使規定放寬。這些指令是歐盟轉型至綠色經濟，並維護供應鏈各環節人權整體計畫的一環。

跨國企業痛批相關規定的「治外法權」部分，那些規定要求在歐盟做生意的非歐盟企業，也必須遵守規定。

美國能源巨頭埃克森美孚發言人表示，即使同意大幅放寬CSDDD，企業仍擔心布魯塞爾當局撈過界，管起美企在全球的營運，「這完全令人無法接受」。

