墨國考慮對陸加稅 最重50% 引發兩國商界強烈反對

墨西哥執政黨的三名國會議員透露，國會議員預定本周開始辯論一項法案，內容是要調高對中國大陸及其他亞洲國家商品的關稅，但此舉面臨中國與墨西哥商界強烈反對。

路透報導，這項提案計劃加徵最高達50%的進口關稅，鎖定的目標是來自中國，以及印度、南韓、泰國和印尼等尚未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家的汽車、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵等商品。

墨西哥經濟部早在9月便已提出這項擬議中的關稅，但儘管執政的國家復興運動黨及其盟友在國會掌握絕大多數，該議案仍難以獲得廣泛支持。

薛恩鮑姆當局表示，該措施旨在增強生產能力、保護國內就業，並確保墨西哥在全球市場中公平競爭，以解決與中國之間的貿易失衡問題。

執政黨國家復興運動黨在眾議院的領袖蒙瑞爾5日在社群媒體上表示：「過去這幾年，我國面臨貿易扭曲、不公平競爭行為，且對進口原料的依賴日益加深，這些問題衝擊了國內生產部門。」

墨西哥政府9月研擬這項措施時，負責稅收事務的副部長勒馬表示，這項提案將為國庫挹注額外700億披索（約新台幣1,200億元）。

但專家警告，這項擬議中的關稅可能會擾亂關鍵供應鏈，尤其是此時身為拉丁美洲第二大經濟體的墨西哥，經濟幾乎已陷入停頓。根據墨西哥國家汽車零組件產業協會的說法，受此提案衝擊的最大的，是嚴重依賴中國零組件的電子業和汽車業。

墨西哥中國商會主席葛里哈瓦表示：「影響可能相當嚴重」，「這些關稅門檻將阻礙國內製造商取得某些技術與產品，而這些正是他們在國內外市場維持競爭力的要素。」該商會代表在墨西哥營運的中國企業和在中國的墨西哥企業。

在此同時，墨西哥本身也再度面臨美國的關稅威脅。川普8日在社群媒體上發文，如果墨西哥不釋出更多水資源，他將對來自墨西哥的進口商品再加徵5%關稅；他寫道：「墨西哥釋出水拖得愈久，我們的農民受害愈深。墨西哥有義務立刻解決這件事。」

川普還對墨國設定了最後期限，「墨西哥得在12月31日前釋出20萬英畝英尺的水，剩下的必須在不久後釋放」。

此外，加拿大與印度都試圖與美國達成貿易協議，以穩定雙邊關係，但迄今談判進展艱難。川普暗示，他可能對農產品加徵新關稅，包括加拿大化肥與印度稻米，這成為美國與加、印漫長貿易談判可能繼續拖延的最新跡象。

川普說：「很多化肥確實來自加拿大，因此如果需要，我們最終會對它加徵非常嚴厲的關稅，因為這就是希望讓本土產量提升的方式。」「我們能做到，我們完全能在本土做到。」