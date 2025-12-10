派拉蒙攔胡Netflix 爭併購華納

派拉蒙天空之舞八日對華納兄弟探索發動敵意收購，企圖以更高出價，奪回上周被Netflix搶先拿下的華納。派拉蒙來勢洶洶，投資方包括川普女婿庫許納和沙烏地阿拉伯等三個中東國家資金。

Netflix於五日宣布將以八三○億美元收購華納（Warner Bros. Discovery）的大部分股份，且已獲雙方董事會批准。派拉蒙（Skydance Media）則發布新聞稿，繞過華納董事會，直接向股東提出自稱「更優收購方案」，開價每股卅美元現金、估值約一○八○億美元（含債務）。

派拉蒙提出的收購提案，涵蓋華納兄弟電影製片廠、HBO Max串流服務，以及Netflix方案中未納入的ＣＮＮ等有線頻道。該公司強調，直接向股東提出收購方案，是因為華納董事會「推行劣勢方案」，將導致「監管核准程序充滿挑戰」。

意圖購併華納的派拉蒙天空之舞執行長艾里森。（路透）

派拉蒙執行長艾里森已向華納董事會與股東提出收購提案。在商業內幕率先取得的備忘錄中，艾里森寫道：「我們相信，派拉蒙與華納兄弟探索的合併是一個強大的機遇，能夠增強兩家公司以及整個娛樂行業的實力。」他認為自身方案比Netflix更具優勢，同時試圖讓公司員工支持他的立場，描繪合併後打造能與Netflix、YouTube抗衡的超級娛樂集團願景。

華納在聲明中表示，已收到收購要約，將於十個工作天內回應，建議股東暫勿採取任何行動。

此外，美國總統川普女婿庫許納創立的私募股權公司Affinity Partners，確定將作為此次收購的投資方支持該提案。

川普被問及派拉蒙的競標時表示，他對此一無所知。川普說他會觀察競爭公司的市場份額，這表明川普在意企業併購後形成的媒體巨獸規模，川普還說，「他們都不是我超級要好的朋友」。

派拉蒙提交給證交會的文件中寫道，庫許納支持這項收購計畫；川普則說，他不清楚庫許納與派拉蒙的關係。

派拉蒙提交的文件中表明，其他外部融資夥伴包括沙烏地阿拉伯、阿聯及卡達投資基金等三個阿拉伯國家夥伴。該文件指出，庫許納旗下公司與阿拉伯國家基金已同意放棄所有公司治理權及董事會席次；因此，這項交易不屬於美國外來投資審查委員會管轄的範疇。