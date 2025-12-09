微軟亞洲歷來最大投資 將在印度砸175億美元

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微軟9日宣布將在印度投資175億美元。歐新社
微軟9日宣布將在印度投資175億美元，為該公司在亞洲的最大規模投資。

The New Indian Express報導，微軟執行長納德拉在X平台宣布此事，這筆資金將用於協助打造基礎設施、發展人才、打造「主權能力」，以支持印度的「AI優先未來」政策。此種規模的投資，顯示微軟對這個活力充沛的數位市場，充滿信心。

科技業專家表示，這個計畫是微軟印度策略的一大轉變。該公司今年稍早承諾要投資30億美元，擴建資料中心、雲端能力、培訓人才。新資金顯示，微軟從逐步成長，轉向長期押注印度的科技生態系。

對印度來說，當地科技人才日增、數位加速普及，舉國打造AI能力，如今有了全球雲端巨擘的資金和知識，有助該國加速打造關鍵基礎建設，增加高價值就業，並望鞏固印度作為全球AI新興重鎮的地位。

