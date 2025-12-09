微軟未來兩年投資加拿大逾1600億 強化AI基礎設施

微軟（Microsoft）今天表示，未來兩年將在加拿大投資逾75億加幣（約新台幣1688億元），以擴大雲端與人工智慧（AI）基礎設施布局。

路透社報導，微軟表示，此次投資帶來的新增運算資源將從2026年下半年開始陸續上線。微軟指出，微軟2023年至2027年在加拿大的投資額估計達到190億加幣。

微軟並說，將擴大在加拿大的Azure Local雲端服務。

此外，微軟宣布在加拿大啟動「資安威脅情報研究中心」，專注於網路安全防護與人工智慧安全研究，並與加拿大政府及國會議員合作，追查威脅者及組織犯罪活動。

微軟目前在加拿大擁有超過5300名員工，分布在加國11座城市。