微軟未來兩年投資加拿大逾1600億 強化AI基礎設施
微軟（Microsoft）今天表示，未來兩年將在加拿大投資逾75億加幣（約新台幣1688億元），以擴大雲端與人工智慧（AI）基礎設施布局。
路透社報導，微軟表示，此次投資帶來的新增運算資源將從2026年下半年開始陸續上線。微軟指出，微軟2023年至2027年在加拿大的投資額估計達到190億加幣。
微軟並說，將擴大在加拿大的Azure Local雲端服務。
此外，微軟宣布在加拿大啟動「資安威脅情報研究中心」，專注於網路安全防護與人工智慧安全研究，並與加拿大政府及國會議員合作，追查威脅者及組織犯罪活動。
微軟目前在加拿大擁有超過5300名員工，分布在加國11座城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言