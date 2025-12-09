快訊

地牛翻身！ 20:01東部海域規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

歐盟質疑谷歌利用網路內容發展AI 展開反壟斷調查

中央社／ 布魯塞爾9日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會今天說，已針對Google在開發自家人工智慧上，使用網路出版商及YouTube的線上內容，是否違反歐盟競爭規則啟動反壟斷調查。

路透社報導，歐盟執委會說，這項調查將特別檢視，Google是否對出版商及內容創作者設下不公平條款，或賦予自身對相關內容的優先使用權，從而讓開發競爭性AI模型的業者處於不利地位。

歐盟執委會表示，擔憂Google可能利用網路出版商的內容，於搜尋結果頁面生成AI服務，卻未適當補償出版商，也沒有提供他們拒絕內容被使用的選擇。

歐盟執委會同時關切，Google是否利用YouTube上傳的內容，訓練自家生成式AI模型，卻未給予創作者補償，也未讓他們有機會拒絕。

