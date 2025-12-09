聽新聞
聯準會決策前市場轉趨緊張 亞股普遍收跌
投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週將降息，但對明年降息前景感到擔憂，亞洲股市今天普遍收跌。
法新社報導，交易員幾乎篤定聯準會本週三利率決策會議將宣布降息，分析師表示，市場將密切關注會後利率點陣圖。
投資人也將仔細研究聯準會會後聲明，以及主席鮑爾（Jerome Powell）的記者會，以判讀聯準會內部討論走向。
美國近期數據顯示勞動力市場顯現疲態，促使市場更看好聯準會將連續3次降息，一度預期明年將實施更寬鬆的貨幣政策，並且淡化對於頑固通膨的擔憂。
不過，彭博（Bloomberg News）報導，市場對降息的樂觀情緒已有所降溫，經濟學家預估聯準會明年將只再降息2次，相較於上週的3次預期有所下調。
City Index資深市場分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）指出，這次聯準會決議不太可能一致通過，預計鷹派或鴿派都可能提出異議。
辛柯塔提及，市場預期在明年夏季前會有2次降息，若點陣圖顯示的政策路徑不符市場預期，恐將引發劇烈的市場波動。
亞股今天普遍收跌，追隨美股昨天跌勢。香港、上海、雪梨、首爾、威靈頓及台北股市收黑。東京、新加坡及曼谷股市收紅。
