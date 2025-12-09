荷蘭節目爆ASML至少1客戶「與大陸軍方有關聯」 業者強調遵守法規

荷蘭電視節目Nieuwsuur今天報導，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）至少有一名企業客戶和中國軍方有關聯。

路透社報導，ASML在回應中表示無法證實這則報導是否屬實，但強調公司遵守全部出口法規，所有銷售設備均獲出口許可，或者不屬於出口限制範圍。

Nieuwsuur則指出，ASML將零組件賣給國有的中國電子科技集團旗下子公司，該集團是中國軍方的重要供應商。

Nieuwsuur的報導至少有部分內容是根據中國進出口資料，並提到ASML也將設備銷售給深圳國際量子研究院、晶片製造商芯恩（青島）和中芯國際的子公司。

ASML是全球最大半導體生產設備製造商，且未公開其客戶資訊。

全球多家晶片製造商都在使用ASML的設備，包含中國最大晶片製造商中芯國際。中國去年是ASML最大市場，占其銷售36%，價值約達100億歐元。