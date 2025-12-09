黃仁勳提前過耶誕 但大陸市場未必復活？川普放行H200重點一次看

美國總統川普8日允許輝達對中國大陸出售H200晶片，日經亞洲報導形容輝達有如提前過上耶誕節，但是這款晶片是否真能如執行長黃仁勳所願進入中國仍有未知數。這是H200首次獲准銷往中國，其效能領先專供中國的降規版H20近6倍，但北京尚未表態，中企仍在觀望，中國市場對輝達而言是否復活仍未可知。

H200性能超越H20近6倍 仍難敵最先進Blackwell

H200搭載HBM3e高頻寬記憶體（HBM），相較前代H100所使用的HBM3更為升級。在輝達推出新一代Blackwell系列之前，H200是Hopper架構中最先進的AI處理器。

根據智庫進步研究院（IFP）7日報告，H200的運算能力幾乎是H20的6倍。H20是輝達為專供中國市場設計的晶片。

IFP指出，美國AI企業現使用的Blackwell晶片在AI訓練性能上約比H200快1.5倍，在AI推論作業上更是快5倍。輝達自身的研究則顯示，Blackwell在某些任務的速度甚至可能比H200快上10倍。

輝達H200首次獲准進入中國市場

川普8日宣布允許輝達對中國出口H200，而美國政府將抽取25%利潤，未來同樣做法也將適用於超微與英特爾。

川普並透露，已告知中國國家主席習近平這項決定，並獲得正面回應。

H200此前從未獲得美國政府許可出口至中國。

HBM出口管制鬆動

H200搭載最新HBM3e記憶體，這是AI晶片最關鍵的運算加速來源。美國原先全面禁止HBM出口中國，如今因H200解禁而讓中國重新取得含HBM的高效能產品。

記憶體產業高層告訴日經亞洲，根據了解，H200上已封裝好的HBM可以合法賣到中國，但「單獨出口HBM晶片」仍被嚴格禁止。換言之，美國仍不允許中國自行大量取得HBM，只能透過輝達購買綁在H200上的版本。

中企觀望北京態度 中國市場不一定復活

中國科技巨頭如字節跳動、阿里巴巴、騰訊曾大量囤貨降規版H20。但在北京公開質疑可能有後門之後，中企態度轉趨保守。H200性能遠高於H20，但能否獲得中國政府放行仍是最大變數，目前北京尚未公開表態。

同時，華為、寒武紀等中國本土AI晶片能力正提升，輝達能否拉回客戶需求仍未可知。

供應鏈罕見樂觀：可望出清H200庫存

一名輝達AI伺服器製造商高層告訴日經亞洲：「這對整個產業都是好消息。美中開始建立能夠買賣晶片的規則，所有解決方案供應商都會受惠。」

另一名伺服器業者則說，若政策順利落地，他們可望加速出貨手上累積的H200庫存，因為歐美客戶已全面轉向採購更高階的GB300平台。GB300平台是Blackwell架構的頂級AI運算系統，效能遠勝H200。