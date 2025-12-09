快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

澳洲16歲社群禁令將上路 Reddit：不合理但會遵守

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導
社群網站Reddit今天強烈譴責澳洲即將上路的16歲社群平台禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守這項具里程碑意義的限制措施。 路透社
社群網站Reddit今天強烈譴責澳洲即將上路的16歲社群平台禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守這項具里程碑意義的限制措施。 路透社

社群網站Reddit今天強烈譴責澳洲即將上路的16歲社群平台禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守這項具里程碑意義的限制措施。

法新社報導，澳洲這項全球首創的社群媒體禁令將於12月10日生效，將限制16歲以下青少年使用全球最受歡迎的社群平台與網站，包括TikTok、Instagram（IG）、YouTube與Reddit。

Reddit在聲明中表示：「儘管我們不認同這項法律的適用範圍、有效性與對用戶隱私造成的影響，但自12月10日起，我們將根據相關要求做出部分調整。」

有媒體報導Reddit考慮在最後關頭提出「法律挑戰」，公司拒絕對此置評。

Reddit表示，這項禁令在法律上站不住腳。

Reddit在聲明中說，限制帳號權限及對用戶進行身分驗證的做法，不僅會侵害個人言論自由隱私權，也削弱了現有帳號應有的保護措施。

Reddit認為，澳洲政府將這個以匿名發文和討論為主、使用者多為成人的平台納入16歲以下者禁用的社群平台名單，既不合理、違反立法初衷，也忽略了其他更應受到規範的平台。

Reddit說，將使用「年齡預測模型」篩出未成年使用者，所有被判定為未滿16歲者創建的帳號都將被停用。

此外，Reddit也將針對全球18歲以下用戶推出強化版安全功能。

Reddit 社群媒體 法律 澳洲 隱私權 未成年 年齡 言論自由

延伸閱讀

魯比歐、赫塞斯會談澳洲官員 聚焦印太安全

澳洲禁16歲用社群 科技界憂各國跟進

社群媒體禁令將上路 澳洲總理向青少年喊話

英相排除資安疑慮設TikTok帳號 為與年輕選民互動

相關新聞

美降息、歐轉鷹？全球央行走向分岔 美元壓力罩頂

美國聯準會（Fed）幾乎確定本周會再次降息，市場也押注明年再調降至少兩碼，不過其他主要經濟體的走向卻開始出現反轉，此一利...

荷蘭節目爆ASML至少1客戶「與大陸軍方有關聯」 業者強調遵守法規

荷蘭電視節目Nieuwsuur今天報導，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）至少有一名企業客戶和中國軍方有關聯

澳洲16歲社群禁令將上路 Reddit：不合理但會遵守

社群網站Reddit今天強烈譴責澳洲即將上路的16歲社群平台禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守這項具里程碑意義...

黃仁勳提前過耶誕 但大陸市場未必復活？川普放行H200重點一次看

美國總統川普8日允許輝達對中國大陸出售H200晶片，日經亞洲報導形容輝達有如提前過上耶誕節，但是這款晶片是否真能如執行長...

挑戰Netflix 派拉蒙779億敵意收購華納 華納得知這樣說

就在華納兄弟(Warner Bros)與網飛(Netflix)達成協議、同意被收購後，派拉蒙影業(Paramount)8...

Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

影劇串流平台網飛(Netflix)5日才宣布砸重金收購華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。