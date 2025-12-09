美降息、歐轉鷹？全球央行走向分岔 美元壓力罩頂

美國聯準會（Fed）幾乎確定本周會再次降息，市場也押注明年再調降至少兩碼，不過其他主要經濟體的走向卻開始出現反轉，此一利差變化可能進一步讓已經疲軟的美元承受更多壓力。

相較於美國被預期會繼續降低借貸成本，市場對歐洲的看法正急轉直下。交換市場的定價顯示，投資人現在認為歐洲央行（ECB）明年升息的機率比降息高：明年底前可能小幅升息0.08個百分點，而就在上周，市場還預期會降息0.04個百分點。澳洲、加拿大也被押注2026年有可能啟動升息，英國則預料最快明年夏天就降到谷底、停止寬鬆。

TD證券分析師Pooja Kumra說，明年可能成為歐元區、加拿大與澳洲央行的「轉折點」，因為川普關稅對美國貿易夥伴的傷害沒有原先以為的嚴重，而各國央行的鷹派聲音愈來愈大。

利率方向如果繼續分歧，美元恐怕更撐不住，今年以來美元對一籃子貨幣已跌超過8%。一般來說，利率下降會降低該貨幣對投資人的吸引力，而其他國家若轉向升息，利差收斂更可能加劇美元走弱。