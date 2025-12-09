AI投資新趨勢：貝萊德看好「鋤鏟」供應商 花旗青睞輝達

時序即將進入2026年，各家投資機構紛紛發布報告點出人工智慧（AI）最新投資趨勢，貝萊德（BlackRock）仍看好「鋤頭和鏟子」供應商，花旗集團（Citigroup）

認為推理模型崛起，將提振明年的AI和記憶體晶片需求，輝達尤能受惠，Wedbush證券公司則點出仍可能在下個AI熱潮階段持續落後的12檔「AI輸家」。

貝萊德亞太首席投資策略師鮑威爾（Ben Powell）表示，投入AI基礎設施的資本熱潮遠未攀峰，「資本支出狂潮持續」，「資金非常、非常、非常明顯」，居領先地位的科技業者才剛開始從資本市場籌資，支應下一階段的AI擴張，暗示還會投入更多資本，

他表示，貝萊德聚焦於他所稱的「傳統鋤頭和鏟子資本支出超級熱潮」，似乎「還有更大的成長空間」。他認為許多資本可能流向AI基建打造者、而非模型開發者，這個領域的「鋤頭和鏟子」供應商－從晶片製造商、能源生產商到銅纜製造商等，仍將是最明顯的贏家

花旗分析師馬里克（Atif Malik）指出，推理模型崛起，將提振明年的AI和記憶體晶片需求，輝達尤能受惠。他認為，亞馬遜AWS上周發表能從過去經驗學習、並應用於未來互動的AI代理平台，反映「記憶體是代理智慧關鍵元素」的認知，為了讓客戶認為值得花錢於AI代理，其記憶體效能必須超越短期和長期，才能「理解當前互動的脈絡」。

他說，推理模型需要遠更多的情境視窗，以理解、並維持對話，而輝達預定明年問世的新款繪圖處理器（GPU）將是答案。

他指出，預料明年底前將與Vera Rubin平台一同問世的Rubin CPX，「讓AI系統以突破性的速度和效率，處理上百萬個詞元（token）的軟體程式編碼與影音生成」，而且能和輝達的Vera中央處理器與Rubin GPU相容，意味著過渡到Rubin平台的企業能「以前所未見的規模套現投資」。他的模型顯示，Rubin平台客戶的投資報酬率可望達50倍，每投資1億美元，就能從詞元獲得50億美元營收。Rubin CPX的另一個好處，是採用成本效益高於高頻寬記憶體（HBM）的GDDR7。

此外，針對在這波AI熱潮被甩在後頭的其他科技業者，Wedbush證券公司分析師團隊，也點出在下個AI熱潮階段可能持續落後的12檔「AI輸家」，包括英特爾（Intel）、惠普（HP）、高通（Qualcomm）、Uber、Lyft、Pinterest、Trade Desk、奧多比（Adobe）、Docusign、Workday、Nice及Maplebear（Instacart）。

英特爾、惠普及高通會名列輸家名單，是因為核心事業受到AI熱潮所帶來的「記憶體排擠」衝擊，這些硬體供應商將難以轉嫁新增的記憶體晶片成本給個人電腦（PC）買家，英特爾則還沒取得重大訂單，AI基建市占也持續遭超微（AMD）蠶食，而且英特爾約六成銷售來自PC、而非AI伺服器，預料毛利率在明年底前將萎縮超過5%。

AI將讓傳統軟體解決方案顯得過時的疑慮，已衝擊奧多比、Docusign、Workday、Nice等軟體類股，Wedbush認為這些股票難以東山再起，這些公司依賴向用戶收費的高價訂閱模式，AI則偏好根據使用次數收費的低價「消費」模式，奧多比也始終難以從自家的生成式AI投資，大幅加速套現。

廣告主日益轉向亞馬遜、Google及Meta等大型科技業者，也將排擠Pinterest、Trade Desk、Instacart、Uber及Lyft等業者所能分到的資源，同時特斯拉和Google旗下Waymo的興起，將「大幅擾亂」共乘業者，因為價值從提供輕資產的市集，轉向擁有完整自駕技術體系的平台。