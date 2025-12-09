印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化

塔塔電子（Tata Electronics）已把美國晶片大廠英特爾（Intel）列為潛在客戶，共同推動印度本土自製晶片與擴大半導體供應鏈的努力。

根據雙方簽署的備忘錄，兩家公司將共同探討在塔塔電子即將啟用的工廠內，為英特爾供應印度本土市場的產品進行生產與封裝。雙方也評估計劃評估在印度快速推廣專為消費者、企業量身打造的AI PC解決方案的方式。

塔塔在周一發出的新聞稿中表示，這項合作象徵重要一步，以便發展具韌性的印度本土電子與半導體供應鏈。

塔塔電子成立於2020年，近年投入數十億美元打造印度第一座純晶圓代工廠。根據該公司說法，這座工廠將為AI、汽車、運算與資料儲存等產業生產半導體產品。塔塔也正在興建新的封測設施。

印度是全球最大的電子產品消費國之一，但欠缺晶片設計與製造能力。印度政府力圖予以改變，以便減少依賴進口晶片，同時要在全球逐漸從中國轉移的電子產業中取得更大市占。

在新德里的「印度半導體任務」計畫下，至少已有10項半導體專案獲核准，累計投資額超過180億美元。

英特爾執行長陳立武表示，與塔塔的合作是一個「極佳的機會」，可望在全球成長最快的電腦市場之一快速擴張。印度PC需求攀升且AI快速普及，是當地電腦市場快速成長的推動力。