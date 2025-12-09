美債投資人12月超難熬：長天期公債遭拋售 市場賣壓指向聯準會

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
長天期美國公債12月開局遭遇賣壓，主要因為市場對2026年降息次數減少的預期。圖為聯準會主席鮑爾。美聯社
12月初的美債走勢對投資人而言相當難熬，長天期公債明顯遭遇拋售，市場焦點集中在本周聯準會利率決策。

追蹤長天期美債的iShares 20+年公債ETF上周下跌2.26%，創4月以來單周最大跌幅；10年期公債殖利率同步跳升。由於11月的市場平淡，使得這波下跌格外顯眼。

根據德意志銀行分析，市場賣壓來自對2026年降息次數減少的預期，因為經濟可能偏強，限制聯準會放鬆貨幣的空間。歐洲公債也同步走弱，歐元區商業活動擴張、通膨偏高，歐洲央行短期內降息機率不高。日本公債同樣承壓，因日本央行暗示可能升息。

美國財政部本周將進行今年最後一次主要公債標售，由於聯準會周三開會將帶來風險，部分買家可能延後布局，甚至要求更低價格來對沖不確定性，進一步對債市施壓。

市場對會議結果看法分歧。法國巴黎銀行押注10年期公債價格續跌，認為聯準會可能把2026年利率中位數預測從降息一次調整為不降息，加上最高法院「可能」推翻關稅，以及12月向來是美債表現疲弱的月份，這些全是是利空因素。但加拿大皇家銀行認為聯準會不一定大幅下修降息預期，公債下跌空間有限。即便如此，下周還有重要數據公布，包括11月失業率與通膨，市場反應可能受抑制。

聯準會 美債 日本央行

