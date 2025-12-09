美司法部指控2名中國男子 涉走私輝達晶片至中國

美國司法部今天表示，兩名中國男子因涉嫌將輝達H100與H200晶片走私至中國而被羈押。

美國司法部表示，檢方指控居住在紐約43歲中國公民龔凡越（Fanyue Gong，音譯）和58歲華裔加拿大籍袁本林（Benlin Yuan，音譯），分別與一家香港物流公司和一家中國人工智慧技術公司的員工串謀，規避美國出口管制。

路透社報導，法院文件指出，龔凡越與共謀者透過人頭買家和中介，以取得輝達晶片，並虛報這些貨品將輸往美國的客戶或台灣、泰國等地。

根據刑事訴狀，這些晶片隨後被運送至美國多個倉庫，再經人移除輝達的標籤、貼上新標籤，然後準備出口。檢方認為，竄改後標籤上面註明公司是假的。

另一份訴狀指出，袁本林替香港物流公司招募人員，來檢查晶片並貼改標籤。

檢方表示，袁本林涉嫌指示這些人員，不得透露貨品是要運往中國，並指導如何編派說詞，一旦聯邦執法人員扣押貨品後，能夠協助公司取回晶片及其他設備。

法庭文件顯示，檢方估計這種走私行為從2023年11月就開始。

輝達發言人表示：「我們會持續和政府與客戶合作，確保這種走私行為不會發生。」

中國駐美大使館及袁本林的律師未能聯繫上，暫未回應路透社的置評要求。

美國政府於2022年實施出口管制，禁止中國取得任何由美國設備技術製造的半導體晶片。