快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

美司法部指控2名中國男子 涉走私輝達晶片至中國

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國司法部今天表示，兩名中國男子因涉嫌將輝達H100與H200晶片走私至中國而被羈押。

美國司法部表示，檢方指控居住在紐約43歲中國公民龔凡越（Fanyue Gong，音譯）和58歲華裔加拿大籍袁本林（Benlin Yuan，音譯），分別與一家香港物流公司和一家中國人工智慧技術公司的員工串謀，規避美國出口管制。

路透社報導，法院文件指出，龔凡越與共謀者透過人頭買家和中介，以取得輝達晶片，並虛報這些貨品將輸往美國的客戶或台灣、泰國等地。

根據刑事訴狀，這些晶片隨後被運送至美國多個倉庫，再經人移除輝達的標籤、貼上新標籤，然後準備出口。檢方認為，竄改後標籤上面註明公司是假的。

另一份訴狀指出，袁本林替香港物流公司招募人員，來檢查晶片並貼改標籤。

檢方表示，袁本林涉嫌指示這些人員，不得透露貨品是要運往中國，並指導如何編派說詞，一旦聯邦執法人員扣押貨品後，能夠協助公司取回晶片及其他設備。

法庭文件顯示，檢方估計這種走私行為從2023年11月就開始。

輝達發言人表示：「我們會持續和政府與客戶合作，確保這種走私行為不會發生。」

中國駐美大使館及袁本林的律師未能聯繫上，暫未回應路透社的置評要求。

美國政府於2022年實施出口管制，禁止中國取得任何由美國設備技術製造的半導體晶片。

延伸閱讀

加碼押注機器人！路透：輝達、軟銀傳擬加碼投資Skild AI

輝達H200可銷中！美政府分潤25% 相關規定也適用於AMD與英特爾

美股收盤／標普500小跌 科技股撐盤 輝達盤後大漲2%迎H200解禁利多

川普准了 美國開放出售輝達H200晶片給中國

相關新聞

跟Netflix拚了！派拉蒙天空之舞找川普女婿加盟 「敵意收購」華納兄弟

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）8日對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）發動敵意...

不願與美國唱反調？歐盟提議利用俄遭凍結主權資產援烏 日本潑冷水

七國集團（G7）財政部長8日開會時，歐盟提議日本比照歐盟，利用俄羅斯遭凍結主權資產資助烏克蘭，但遭東京潑了冷水，這使歐盟...

達里歐談AI泡沫「別急著退出」中東成「資本家矽谷」磁吸金錢與人才

億萬富豪、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）8日表示，中東正迅速崛起成為全球最強大的AI重鎮之一，而且有如當年的...

印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化

塔塔電子（Tata Electronics）已把美國晶片大廠英特爾（Intel）列為潛在客戶，共同推動印度本土自製晶片與...

美債投資人12月超難熬：長天期公債遭拋售 市場賣壓指向聯準會

12月初的美債走勢對投資人而言相當難熬，長天期公債明顯遭遇拋售，市場焦點集中在本周聯準會利率決策。

韓國警方搜查扣押酷澎總公司 展開強制調查

韓國酷澎（Coupang）近期爆發大規模個資外流事件，韓國警方展開強制調查，今天派了17名調查人員到韓國酷澎總公司進行搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。