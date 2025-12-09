快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

《大賣空》貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身、預言股價倍增 波克夏或進場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
《大賣空》原型人物貝瑞9日表示，他持有房利美和房地美相當規模的頭寸，看好IPO後股價會大漲。本報系資料庫
《大賣空》原型人物貝瑞9日表示，他持有房利美和房地美相當規模的頭寸，看好IPO後股價會大漲。本報系資料庫

以電影《大賣空》原型人物聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）周一表示，他持有兩家美國兩大房貸機構房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）相當規模的頭寸，並預期如果兩家抵押貸款融資巨擘透過IPO重新上市，股價將大幅上漲。

貝瑞在Substack付費電子報Cassandra Unchained（ 被解放的卡珊德拉）上表示，他預期IPO定價會在帳面價值的1到1.25倍之間，而上市後一到兩年，股價可能漲到帳面價值的1.5到2倍。

他預期兩家公司一旦透過IPO解除資本限制，成長將自然加速。

他還說，如果股神巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）在這兩家住房金融機構的IPO購入大量股份，他不會感到意外。波克夏曾投資過抵押貸款相關企業，並一度持有房利美股份，後來售出。

貝瑞指出，強調房利美與房地美對美國住房市場仍具關鍵作用，這兩家政府支持的企業目前持有或擔保大約62%的美國未償還抵押貸款，並支持約70%的合格銀行貸款。

路透8月曾報導，川普政府原本計劃今年下半年啟動兩家公司的IPO程序。房利美與房地美由美國國會創立，旨在透過保障可負擔的抵押貸款融資支持住房市場，但在2008年金融危機中受重創後崩塌，此後一直處於聯邦監管狀態。

波克夏

延伸閱讀

波克夏投資大將跳槽小摩 巴菲特聲明「他接下有趣又重要的工作」

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

搭機其實可以免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

相關新聞

跟Netflix拚了！派拉蒙天空之舞找川普女婿加盟 「敵意收購」華納兄弟

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）8日對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）發動敵意...

《大賣空》貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身、預言股價倍增 波克夏或進場

以電影《大賣空》原型人物聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）周一表示，他持有兩家美國兩大房貸機構房利美（Fan...

川普幫忙打點輝達H200銷陸 潛在商機有多大？至少80億美元

美國總統川普表示，他已告知中國大陸國家主席習近平，美國將允許輝達（NVIDIA）出貨H200晶片給獲批准的中國大陸客戶，...

Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

Google周一（8日）在部落格貼文表示，公司正著手打造兩種不同類型的人工智慧（AI）智慧眼鏡，一種配備螢幕，另一種則以...

台積電ADR勁揚逾2% 日月光大漲超過3%

台股ADR周一（8日）收盤上漲，台積電ADR收盤大漲超過2%，報每股301.87美元，換算並折合台幣後為每股1,882....

美股收盤／標普500小跌 科技股撐盤 輝達盤後大漲2%迎H200解禁利多

美股主要指數周一（8日）收跌，標普500指數多數類股下跌，美國公債殖利率上升，投資人焦急等待聯準會（Fed）兩天後的貨貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。