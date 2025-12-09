川普幫忙打點輝達H200銷陸 潛在商機有多大？至少80億美元

美國總統川普表示，他已告知中國大陸國家主席習近平，美國將允許輝達（NVIDIA）出貨H200晶片給獲批准的中國大陸客戶，並獲得正面回應。根據輝達先前發言，此舉可望為輝達帶來至少80億美元的商機。

川普在Truth Social平台發文說：「我已經告知習主席，美國將在允許維持強力國安的條件下，允許輝達出貨H200產品給獲批准的中國客戶、和其他國家，習主席的回應正面！25%（銷售）將付給美國。」「商務部正在敲定細節，相同方式將適用於超微（AMD）、英特爾（Intel）和其他『偉大』的美國公司。」

川普8月首度提到這項安排，但當時華府能獲得15%的相關營收。之後傳出中國大陸非正式地禁止企業採用輝達晶片，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也在11月的財報說明會表示，「龐大的採購訂單從未成真…原因是地緣政治議題和中國市場競爭加劇」。受出口管制影響，輝達的財測都已排除中國大陸市場。

若輝達真的獲准繼續在中國大陸銷售其晶片，商機可能龐大。美國政府5月表示正限制輝達晶片銷陸時，當時輝達估算可能因此失去80億美元的營收，而這個預估是根據H100打造的降規版H20晶片估算，如今獲准銷陸的H200效能比H20更強，也已被OpenAI和Meta等企業用於訓練先進AI模型。

川普政府批准H200銷陸，讓輝達的頭痛問題又少了一個，因為該公司在中國大陸正面臨更大的挑戰：北京當局持續鼓勵當地企業採用國產硬體，降低對輝達和其他西方晶片製造商的依賴，媒體9月報導指稱，中國大陸已經告知阿里巴巴和字節跳動等當地科技巨擘，別使用輝達RTX Pro 6000D晶片。

研究機構Radio Free Mobile創辦人溫瑟（Richard Windsor）上周指出，中國大陸對輝達的限制可能有兩個目標，一是取得和美國協商時能占上風的籌碼，二是中國大陸確實希望擺脫美國的技術而獨立自主。

但他指出，即便中國大陸有能力打造並開發具高度競爭力的AI模型，中國大陸晶片的尺寸、耗電量以及部署成本，都將高於「輝達或超微的類似系統」，中國大陸的價格競爭力遠不如美國，其他非中國大陸附屬的國家最後會決定採用哪個晶片的版本，將取決於經濟實惠考量。