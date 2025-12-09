跟Netflix拚了！派拉蒙天空之舞找川普女婿加盟 「敵意收購」華納兄弟

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）8日對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）發動敵意收購，企圖奪回上周被Netflix搶先拿下的好萊塢「大獵物」。派拉蒙天空之舞執行長艾利森（David Ellison）已向華納兄弟探索的董事會與股東提出收購提案，並在同日下午祭出內部電郵，重申這項主張。

紐約時報與商業內幕報導，Netflix於5日宣布將以830億美元收購華納兄弟探索的大部分股份，且已獲雙方董事會批准。派拉蒙天空之舞則發布新聞稿，繞過華納兄弟探索董事會，直接向股東提出自稱「更優的收購方案」，開價每股30美元現金、估值約1080億美元（含債務）。

派拉蒙天空之舞提出的收購提案，涵蓋華納兄弟電影製片廠、HBO Max串流服務，以及Netflix方案中未納入的CNN等有線頻道。該公司強調，直接向股東提出收購方案，是因為華納兄弟探索董事會「推行劣勢方案」，將導致「監管核准程序充滿挑戰」。此外，美國總統川普女婿庫許納創立的私募股權公司Affinity Partners，已確定將作為此次收購的投資方支持該提案。

在商業內幕率先取得的備忘錄中，艾利森寫道：「我們相信，派拉蒙與華納兄弟探索的合併是一個強大的機遇，能夠增強兩家公司以及整個娛樂行業的實力。」他認為自身方案比Netflix更具優勢，同時試圖讓公司員工支持他的立場，描繪合併後打造能與Netflix、YouTube抗衡的超級娛樂集團願景。

他指出：「我們追求華納兄弟探索的動機自始至終保持一致，我們熱愛這個產業，並深信它的未來。」他還表示，「說故事」是「美國最偉大的文化與經濟輸出之一」。

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）也在當天下午的一場業界會議上表示，他向川普介紹Netflix的方案時，同樣以美國利益為核心提出訴求。他說：「總統關心這項交易的焦點是：在多大程度上能保護並創造美國的就業機會？」

華納兄弟探索公司在聲明中表示，已收到收購要約，將於10個工作天內回應，建議股東暫勿採取任何行動。不過，該公司指出，派拉蒙天空之舞的要約並未帶來任何直接改變。聲明中寫道：「董事會不會修改其對與Netflix達成協議的建議。」