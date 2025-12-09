快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

墨西哥擬調高中國商品關稅 商界強烈反對

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導

墨西哥執政黨的3名國會議員告訴路透社，墨西哥國會議員預定本週開始辯論一項法案，內容是要調高對中國及其他亞洲國家商品的關稅，但此舉面臨中國與墨西哥商界強烈反對。

路透社報導，這項提案計劃加徵最高達50%的進口關稅，對象是來自中國，以及印度、韓國、泰國和印尼等尚未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家的汽車、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵等商品。

墨西哥經濟部最初在9月提出這項擬議中的關稅，但儘管執政的國家復興運動黨（Morena Party）及其盟友在國會掌握絕大多數，該議案仍難以獲得廣泛支持。

總統克薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政府表示，該措施旨在增強生產能力、保護國內就業，並確保墨西哥在全球市場中公平競爭，以解決與中國之間的貿易失衡問題。

執政黨國家復興運動黨在眾議院的領袖蒙瑞爾（Ricardo Monreal）5日在社群媒體上表示：「過去這幾年，我國面臨貿易扭曲、不公平競爭行為，且對進口原料的依賴日益加深，這些問題衝擊了國內生產部門。」

墨西哥政府9月研擬這項措施時，負責稅收事務的副部長勒馬（Carlos Lerma）表示，這項提案也將為國庫挹注額外700億披索（約新台幣1200億元）。

薛恩鮑姆總統辦公室和經濟部均未回應置評請求。

專家警告，這項擬議中的關稅可能會擾亂關鍵供應鏈，尤其是身為拉丁美洲第2大經濟體墨西哥的經濟幾乎陷入停頓之際。根據墨西哥國家汽車零組件產業協會（National Autoparts Industry group），風險最大的是嚴重依賴中國零組件的電子業和汽車業。

墨西哥中國商會（Mexico-China Chamber ofCommerce and Technology）主席葛里哈瓦（AmapolaGrijalva）表示：「影響可能相當嚴重。」該商會代表在墨西哥營運的中國企業和在中國的墨西哥企業。

「這些關稅門檻將阻礙國內製造商取得某些技術與產品，而這些正是他們在國內外市場維持競爭力的要素。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

百般討好！國際足總頒川普「FIFA和平獎」 加墨領袖晾一旁

雲林跨年晚會第二波卡司公布 壓軸神秘韓團保密到家

總統也遭襲胸騷擾…墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人喪命

相關新聞

跟Netflix拚了！派拉蒙天空之舞找川普女婿加盟 「敵意收購」華納兄弟

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）8日對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）發動敵意...

台積電ADR勁揚逾2% 日月光大漲超過3%

台股ADR周一（8日）收盤上漲，台積電ADR收盤大漲超過2%，報每股301.87美元，換算並折合台幣後為每股1,882....

美股收盤／標普500小跌 科技股撐盤 輝達盤後大漲2%迎H200解禁利多

美股主要指數周一（8日）收跌，標普500指數多數類股下跌，美國公債殖利率上升，投資人焦急等待聯準會（Fed）兩天後的貨貨...

川普准了 美國開放出售輝達H200晶片給中國

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達的H200晶片到中國，並稱他已經告知中國國家主席習近平，且獲得習近平正面的回應...

美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他看好美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

BIS：股市、黃金恐泡沫化

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。