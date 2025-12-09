稱X平台棄用推特商標 美新創公司申請撤銷自用

一家新興社群媒體平台已向美國專利商標局申請撤銷推特（Twitter）的商標，理由是億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的X公司已棄用這些商標，並希望能據此轉至自身名下。

路透社報導，總部設於維吉尼亞州的新創公司藍鳥行動（Operation Bluebird）在12月2日向美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office）提出申請，表示希望能在一個名為twitter.new的競爭性社群平台上，獲准使用推特和推文（tweet）這些名稱。藍鳥行動同時也申請註冊推特商標。

這份申請是由推特前商標律師柯茲（StephenCoates）提出，他現在擔任藍鳥行動的法務長，同時經營一家小型律師事務所。

馬斯克（Elon Musk）於2022年以440億美元收購推特，並將其更名為X。藍鳥行動在申請文件中主張，X公司已將推特品牌從自家產品、服務及行銷中「徹底移除」。

馬斯克2023年在X上發文表示，公司將「向推特品牌和所有小鳥告別」。

X公司目前尚未立即回覆置評請求。

柯茲於聲明中表示，在X公司據稱已停止商業使用推特商標後，這件事已相當「簡單明瞭」。他說：「X公司在法律上已棄用TWITTER商標。」

改名為X的這個平台，已不再使用推特著名的藍鳥標誌，也將網站從twitter.com轉移至x.com。X公司2023年針對Twitter商標延展註冊的申請已於去年獲准。

未參與此爭議的智慧財產權律師格本（JoshGerben）指出，若X公司已停止使用這些商標，未來在維護商標所有權時可能面臨障礙。不過，他認為，即使商標被撤銷，X公司仍可能試圖阻止藍鳥行動商業使用推特這個名稱。

格本表示，藍鳥行動這次的挑戰是「一個很有趣的考驗，看X公司是否會投入資源保護這個他們已不想再使用的品牌」。