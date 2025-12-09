台積電ADR勁揚逾2% 日月光大漲超過3%
台股ADR周一（8日）收盤上漲，台積電ADR收盤大漲超過2%，報每股301.87美元，換算並折合台幣後為每股1,882.58元，較台北交易股票溢價率為25.93%。
美股大盤同日走弱，道瓊工業指數8日收盤下跌215.67點，跌幅0.45%，收47,739.32點；標普500指數下跌23.89點，跌幅0.35%，收6,846.51點；那斯達克指數下跌32.22點，跌幅0.14%，收23,545.90點。
費城半導體指數勁揚80.38點，漲幅1.10%，報7,375.22點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 245.40 +3.48 237.50 3.33
中華電 CHT 129.31 +0.86 129.50 -0.15
台積電 TSM 1,882.58 +2.43 1,495.00 25.93
聯電 UMC 50.20 +0.37 49.30 1.83
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
