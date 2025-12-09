快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

川普：符合國安條件下 允許輝達對中出口H200晶片

中央社／ 華盛頓8日專電

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。

路透社稍早引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達的H200晶片出口到中國。

川普下午在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，他已告知習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口其H200產品，「習主席作出了正面回應！」

川普還說，其中「25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。

他批評，拜登（Joe Biden）政府時期要求美國企業生產「降規」產品，那是「糟糕的點子」，拖慢創新。他強調，川普政府「將保護國家安全、創造美國工作機會，並保持美國在AI領域的領先地位」。

此外，川普表示，輝達在美國的客戶已著手使用該公司「令人驚嘆、極為先進的Blackwell晶片，很快也會開始使用將推出的Rubin晶片」，這兩款晶片都不屬於這項協議的一部分。

他說，商務部正在敲定細節，同樣的方式也將適用超微（AMD）、英特爾（Intel）等其他美國企業。

川普與習近平10月底在韓國釜山達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。川習兩人並於11月底再次通話。

知情人士告訴路透社，美方官員認為，開放H200出口可在完全不出口美國晶片與出口最先進的Blackwell系列晶片之間取得折衷；若完全不出口美國AI晶片，反而可能助長華為在中國本土推動AI晶片取代。不過，華府對中強硬派擔憂，若出口更先進的AI晶片至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是拜登政府對這類出口設限的主要原因。

根據美國智庫「進步研究院」（Institute forProgress）昨天發布的報告，H200效能是目前仍可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍；若H200開放出口，中國AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統，儘管成本也將因此提高。

美國 H20 川普

延伸閱讀

諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

川普發動貿易戰效應…陸、韓供應商占比減至五成

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

相關新聞

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

債市對美國聯準會（Fed）的降息行動，反應極不尋常，公債殖利率在降息時不降反升，兩者之間的脫鉤情況，是1990年代以來未...

川普准了 美國開放出售輝達H200晶片給中國

美國總統川普8日表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國在維持國家安全的條件之下，將開放出售輝達H200晶片給被核准的中...

日經濟萎縮 無礙日銀升息…第3季GDP衰退幅度比預期大

日本政府8日確認第3季經濟陷入萎縮，且萎縮幅度比最初預期更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據，也...

波克夏投資大將跳槽小摩 巴菲特聲明「他接下有趣又重要的工作」

在「股神」巴菲特今年底卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長一職前夕，波克夏宣布一連串高層人事異動，最...

美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他看好美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

BIS：股市、黃金恐泡沫化

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。