川普准了 美國開放出售輝達H200晶片給中國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。路透
美國總統川普宣布放行輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國。路透

美國總統川普8日表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國在維持國家安全的條件之下，將開放出售輝達H200晶片給被核准的中國和其他國家的客戶；川普表示，習近平對此做出正面的回應。

川普並表示，晶片25%的營利將支付給美國，指這項政策將支持美國工作機會、強化美國生產製造，並有助於美國納稅人。

川普表示，美國在保護國家安全的同時，也創造美國的工作機會，並維持美國在人工智慧產業的領導地位。

川普並指出，輝達的Blackwell晶片和Rubin晶片不在這項協議當中；川普說，美國商務部將敲定協議的最後細節，同時也會對AMD、英特爾，以及其他美國企業一視同仁。

