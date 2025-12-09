聽新聞
才說AI資料中心不可能回本 IBM宣布砸110億美元收購數據基礎設施商

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
IBM公司8日宣布，將以110億美元收購資料基礎設施公司Confluent。美國媒體形容，這將成為近年來IBM規模最大的併購案，凸顯出這家百年老牌科技公司準備將重心轉向AI的決心。兩家公司股價8日早盤在美股同步上揚，顯然投資人也按讚。

不過IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）上周指出，許多科技公司為了追求AGI而不惜砸下數十億美元興建資料中心，但用簡單的數學來算，會發現這些公司恐怕「不可能」從這些資本支出中獲得回報。

他在《Decoder》Podcast中強調，他的估算是基於今日的成本，因為「未來的任何事都帶有推測性」。克里希納 推估，要完成一座1 GW的資料中心，大約需要800億美元，而從目前全球在這領域所開出的支票，總共大約有100 GW，因此相當於要投入8兆美元。 

克里希納說，如此看來根本不可能從中得到回報，因為8兆美元的資本支出，光是利息大約就需要8,000億美元。

資料中心內AI晶片的折舊是另一個因素，克里希納說：「你得在五年內把這些晶片利用殆盡，因為到了那個時候，你得把它丟掉再換上新的。」他說。

Decoder主持人Nilay Patel指出，奧特曼相信他的OpenAI能從資本支出中獲得回報，克里希納則說，「那是一種信念」，有些人想追逐那些，「我理解他們的觀點，但那與我是否同意是兩回事。」

此外，克里希納並不相信當前的技術能帶領人類走向AGI，他認為技術上若沒有進一步的突破，達成AGI的機率是0-1%。 

2020年晉升為IBM執行長的克里希納，仍對當前的AI工具給予肯定，「我認為這會為企業解鎖數兆美元的生產力，這點我非常確信」，但若要達到AGI，需要的恐怕不只是目前LLM的路徑。 

