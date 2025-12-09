快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

股市泡沫論 沒嚇跑投資人

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

股市泡沫論甚囂塵上，但對那些已連續三年在股市獲得兩位數報酬的全球資產管理公司而言，現在還不是出場的時候。

彭博新聞訪問美歐亞39名投資經理人發現，逾四分之三正在為2026年配置追逐風險的投資組合。他們押注全球經濟成長的韌性、AI的進一步發展、寬鬆的貨幣和財政刺激政策，將為全球股市帶來超額回報。

摩根大通資產管理公司全球多元資產策略師盛楠說，對經濟成長穩健、貨幣和財政政策寬鬆預期，支持我們在多元資產投資組合中追逐風險的策略。對股票和信貸產品維持「加碼」立場。

買方經理人普遍否認科技股已催生股市泡沫。儘管許多人承認，獲利能力欠佳的科技公司確實浮現泡沫，但85%表示，「科技七雄」和其他AI巨頭估值未過高，AI交易是由基本面支撐，也反映新一輪產業周期的開始。

儘管預期美國仍將是漲勢的引擎，貝萊德基本面股票國際投資長珠爾認為，可以在美國以外尋找可觀的上行空間。

歐亞各國支出驟增，也刺激市場對企業獲利強勁成長的預期。Wellington管理公司股票策略師海斯克說，「我們開始看到獲利動能在各種市值規模、以及日本、台灣、南韓等地明顯擴大」，「展望2026年，歐洲和更廣泛新興市場的獲利成長有望復甦」。

科技股 股票

