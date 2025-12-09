BIS：股市、黃金恐泡沫化

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

BIS指出，黃金與股市今年同步大漲，尤其金價飆升60%，是1979年來最大漲幅；而且從2022年通膨升高以來，金價更飆漲逾150%。

BIS貨幣與金經濟部門主管申鉉松表示，「今年黃金的動向與通常的形態非常不同。這次有趣的現象在於黃金變得更像投機性資產」。

報告中對股、金雙漲提出兩項主要憂慮：第一，一旦股、金雙雙崩盤，投資人將往何處避難；第二，各國央行及其他外匯存底經理人大買黃金可能顯示何種意義。

另一項警訊，則是散戶投資人也不斷加碼。BIS警告，當前環境對迎險而上的投資人「愈來愈脆弱」，包括對人工智慧（AI）股價偏高的憂慮，以及最近加密幣重挫。

BIS也密切關注美元之後的走勢。申鉉松指出，在4月動盪之後，美元走勢已相對穩定；「我認為非美國投資人的避險行為，對未來市場動向將非常、非常重要」。