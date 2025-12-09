快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

BIS：股市、黃金恐泡沫化

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

BIS指出，黃金與股市今年同步大漲，尤其金價飆升60%，是1979年來最大漲幅；而且從2022年通膨升高以來，金價更飆漲逾150%。

BIS貨幣與金經濟部門主管申鉉松表示，「今年黃金的動向與通常的形態非常不同。這次有趣的現象在於黃金變得更像投機性資產」。

報告中對股、金雙漲提出兩項主要憂慮：第一，一旦股、金雙雙崩盤，投資人將往何處避難；第二，各國央行及其他外匯存底經理人大買黃金可能顯示何種意義。

另一項警訊，則是散戶投資人也不斷加碼。BIS警告，當前環境對迎險而上的投資人「愈來愈脆弱」，包括對人工智慧（AI）股價偏高的憂慮，以及最近加密幣重挫。

BIS也密切關注美元之後的走勢。申鉉松指出，在4月動盪之後，美元走勢已相對穩定；「我認為非美國投資人的避險行為，對未來市場動向將非常、非常重要」。

黃金 投資人 金價 網路泡沫

延伸閱讀

台銀馬年金鑽條塊開賣 入手價逾16萬元

星級主廚教鮭魚炒飯 學童「自己煮的最好吃」鍋底朝天 師長飽眼福

台股明年最高衝34,000點 專家：股優於債、AI進入硬體決戰高峰

人行買黃金連13月加碼 明年金價預期將漲逾15%

相關新聞

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

債市對美國聯準會（Fed）的降息行動，反應極不尋常，公債殖利率在降息時不降反升，兩者之間的脫鉤情況，是1990年代以來未...

川普准了！ 美國開放出售輝達H200晶片給中國

美國總統川普8日表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國在維持國家安全的條件之下，將開放出售輝達H200晶片給被核准的中...

日經濟萎縮 無礙日銀升息…第3季GDP衰退幅度比預期大

日本政府8日確認第3季經濟陷入萎縮，且萎縮幅度比最初預期更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據，也...

波克夏投資大將跳槽小摩 巴菲特聲明「他接下有趣又重要的工作」

在「股神」巴菲特今年底卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長一職前夕，波克夏宣布一連串高層人事異動，最...

美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他看好美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

BIS：股市、黃金恐泡沫化

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。