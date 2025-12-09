美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他看好美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

貝森特7日接受CBS專訪時表示：「經濟表現比我們預期的還要好。我們過去兩季國內生產毛額（GDP）成長達 4%。儘管有舒默（參議院民主黨領袖）造成的政府關門，我們今年仍將以3%的實質GDP成長收尾。」

根據美國經濟分析局（BEA），美國今年第1季GDP較去年同期萎縮0.6%，第2季則成長3.8%。亞特蘭大聯邦準備銀行的最新估計顯示，第3季年化GDP成長率為3.5%。

不過，經濟呈現明顯的K型分化，平民生活負擔惡化，高收入者仍過著優渥的生活。亞特蘭大聯準銀的分析也發現，低收入者薪酬增速放緩幅度大於高收入者，勞動市場疲軟對低薪層衝擊更甚。去年支持川普的西語裔族群，九月失業率升至5.5%年高，高於全國4.4%。

民調也顯示選民對川普處理經濟的方式感到不滿。根據NBC新聞的調查，約三分之二的已註冊選民認為川普政府在經濟與生活成本方面的表現不佳，恐將衝擊共和黨2026年期中選舉前景。

川普在上周二的內閣會議中辯稱：「『可負擔能力』這個詞，是民主黨捏造的騙局。『可負擔能力』這個詞是民主黨的詐騙說法。」

貝森特受訪時也說，政府正在處理拜登政府留下的通膨問題，並指出媒體報導方式也左右了美國民眾對經濟的看法，「美國人民不知道自己現在的日子其實有多好。民主黨製造了稀缺問題，不論是在能源上，還是過度監管，這些都造成了現在的可負擔能力困境。我認為明年我們將邁向繁榮。」