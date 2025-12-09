美網路券商併印尼同業

美國網路券商羅賓漢市場公司（Robinhood Markets），看好印尼散戶投資人持續增加，準備進軍該國，已同意收購兩間印尼券商，進一步擴大全球布局。

羅賓漢市場8日宣布，將收購印尼券商Buana資本證券（Buana Capital Sekuritas）和數位資產交易商Pedagang Aset Kripto，但並未公布合約財務細節。該公司說，將繼續為Buana客戶提供當地金融產品，未來也可能推出投資美股與加密貨幣的服務。

羅賓漢亞洲區主管派崔克‧陳（音譯）說，該公司目標2027年初在當地推出股票和加密資產的應用程式（App），並在首年內吸引「數十萬」用戶，「印尼交易市場快速成長，可進一步實現公司普及金融服務的使命」。

官方數據顯示，印尼散戶人數上月突破1,900萬人，半數以上年齡小於30歲；相形之下，去年散戶不及1,500萬人，五年前僅有380萬人。金融平台OneSafe指出，印尼加密貨幣市場去年呈爆炸性成長，普及率在全球數一數二。

這兩起收購案仍待監管機關核准，預計明年上半年完成收購程序。