韓散戶買美股 波及匯價

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

作為本季亞洲表現最差的貨幣，韓元近幾周差點摜破16年新低。包括南韓央行總裁在內多名官員，則把韓元貶值歸咎於南韓大約1,400萬名散戶對海外股市的投資。

央行總裁李昌鏞上月表示，年輕人湧向海外股市的「風潮」令人擔憂。當局正緊收海外上市ETF槓桿交易的規範。

多年來一直投資美股的上班族朴恩惠（音譯）說，這項指控令許多散戶震驚，「流動性過剩和其他更大的結構性因素，可能對韓元走貶有更大的作用」，小散戶卻成了「代罪羔羊」。

南韓散戶大軍因為買不起首爾房地產、又厭倦韓股多年低迷，因此轉向從加密貨幣到海外槓桿型ETF等高風險標的，希望能累積財富。但他們積極「錢」進海外卻令官員感到困擾。

數據顯示，南韓散戶今年合計淨買入美股310億美元，創空前新高，幾乎是2024年的三倍，也是2019年的逾12倍。

當地一家主要媒體甚至以「外匯危機」為題報導此事。官方數據顯示，10月大約有180億美元的股票資金外流，大部分與散戶相關，流入資金僅約30億美元。