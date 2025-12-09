快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

韓散戶買美股 波及匯價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

作為本季亞洲表現最差的貨幣，韓元近幾周差點摜破16年新低。包括南韓央行總裁在內多名官員，則把韓元貶值歸咎於南韓大約1,400萬名散戶對海外股市的投資。

央行總裁李昌鏞上月表示，年輕人湧向海外股市的「風潮」令人擔憂。當局正緊收海外上市ETF槓桿交易的規範。

多年來一直投資美股的上班族朴恩惠（音譯）說，這項指控令許多散戶震驚，「流動性過剩和其他更大的結構性因素，可能對韓元走貶有更大的作用」，小散戶卻成了「代罪羔羊」。

南韓散戶大軍因為買不起首爾房地產、又厭倦韓股多年低迷，因此轉向從加密貨幣到海外槓桿型ETF等高風險標的，希望能累積財富。但他們積極「錢」進海外卻令官員感到困擾。

數據顯示，南韓散戶今年合計淨買入美股310億美元，創空前新高，幾乎是2024年的三倍，也是2019年的逾12倍。

當地一家主要媒體甚至以「外匯危機」為題報導此事。官方數據顯示，10月大約有180億美元的股票資金外流，大部分與散戶相關，流入資金僅約30億美元。

南韓 美股 槓桿

延伸閱讀

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

受惠 HBM 技術提升、報價喊漲 三星將重登 DRAM 龍頭

南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

戀愛線索再+1！Winter簽售會被抓包「穿柾國褲子＋拖鞋」巧合多到離譜 韓網怒批：根本公開放閃

相關新聞

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

債市對美國聯準會（Fed）的降息行動，反應極不尋常，公債殖利率在降息時不降反升，兩者之間的脫鉤情況，是1990年代以來未...

川普准了！ 美國開放出售輝達H200晶片給中國

美國總統川普8日表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國在維持國家安全的條件之下，將開放出售輝達H200晶片給被核准的中...

日經濟萎縮 無礙日銀升息…第3季GDP衰退幅度比預期大

日本政府8日確認第3季經濟陷入萎縮，且萎縮幅度比最初預期更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據，也...

波克夏投資大將跳槽小摩 巴菲特聲明「他接下有趣又重要的工作」

在「股神」巴菲特今年底卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長一職前夕，波克夏宣布一連串高層人事異動，最...

美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他看好美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

BIS：股市、黃金恐泡沫化

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。