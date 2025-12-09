快訊

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

印度航空龍頭 砍航班惹議 專家擔心「大到不能倒」風險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
印度機隊規模最大航空公司「靛藍航空」過去一周大規模取消航班，引發該國史上最嚴重的空中交通混亂。（路透）
印度機隊規模最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）過去一周大規模取消航班，引發該國史上最嚴重的空中交通混亂。印度政府表示將會處罰該公司，該公司股價也因為此事而暴跌。這起風波所凸顯出的或許是，該國類似雙頭寡占的航空市場所帶來的風險。

彭博資訊報導，靛藍航空8日股價大跌8.7%，寫下2022年2月來最大跌幅，並連跌第七天，市值累積蒸發45億美元。該公司過去一周取消約3,000個航班，其中光是5日就取消超過1,000個，將近是靛藍平常每日航班數的一半。該公司的印度國內市占率高達66%。

這起風波發生的主因是，該公司未能妥善應對有關員工休息的新規定，導致機師人手不足。新規定延長了機師的強制休息期間和減少允許夜間降落的次數。

印度航空部長奈度8日在國會答詢時表示，將會對靛藍採取嚴厲動作，「以為業界立下範例」。他強調，靛藍有足夠時間處理機組員的輪班。

新的機師職務準則11月1日就已實施，且監管機關已和航空公司講明，必須遵守這些規定。

奈度並表示，政府歡迎更多航空公司加入市場，印度持續成長的航空市場，容得下五家大型航空公司，同時會對靛藍的龐大市占率加強審視。

雖然靛藍7日表示，預期營運將會在10日前恢復正常，但這起風波已讓一些政界人物和航空專家拉響警報。這場危機引發擔心過度仰賴單一航空公司是否會有風險，以及這家航空公司是否已「大到不能倒」。

航空公司 印度 機師

Fed決策、美債殖利率脫鉤 專家：債市對川普看法不買帳

債市對美國聯準會（Fed）的降息行動，反應極不尋常，公債殖利率在降息時不降反升，兩者之間的脫鉤情況，是1990年代以來未...

川普准了！ 美國開放出售輝達H200晶片給中國

美國總統川普8日表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國在維持國家安全的條件之下，將開放出售輝達H200晶片給被核准的中...

日經濟萎縮 無礙日銀升息…第3季GDP衰退幅度比預期大

日本政府8日確認第3季經濟陷入萎縮，且萎縮幅度比最初預期更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據，也...

波克夏投資大將跳槽小摩 巴菲特聲明「他接下有趣又重要的工作」

在「股神」巴菲特今年底卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長一職前夕，波克夏宣布一連串高層人事異動，最...

美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

美國財政部長貝森特表示，年終購物季迄今為止的表現「非常強勁」，他看好美國經濟將以穩健的步調為今年畫下句點。

BIS：股市、黃金恐泡沫化

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

