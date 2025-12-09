印度航空龍頭 砍航班惹議 專家擔心「大到不能倒」風險
印度機隊規模最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）過去一周大規模取消航班，引發該國史上最嚴重的空中交通混亂。印度政府表示將會處罰該公司，該公司股價也因為此事而暴跌。這起風波所凸顯出的或許是，該國類似雙頭寡占的航空市場所帶來的風險。
彭博資訊報導，靛藍航空8日股價大跌8.7%，寫下2022年2月來最大跌幅，並連跌第七天，市值累積蒸發45億美元。該公司過去一周取消約3,000個航班，其中光是5日就取消超過1,000個，將近是靛藍平常每日航班數的一半。該公司的印度國內市占率高達66%。
這起風波發生的主因是，該公司未能妥善應對有關員工休息的新規定，導致機師人手不足。新規定延長了機師的強制休息期間和減少允許夜間降落的次數。
印度航空部長奈度8日在國會答詢時表示，將會對靛藍採取嚴厲動作，「以為業界立下範例」。他強調，靛藍有足夠時間處理機組員的輪班。
新的機師職務準則11月1日就已實施，且監管機關已和航空公司講明，必須遵守這些規定。
奈度並表示，政府歡迎更多航空公司加入市場，印度持續成長的航空市場，容得下五家大型航空公司，同時會對靛藍的龐大市占率加強審視。
雖然靛藍7日表示，預期營運將會在10日前恢復正常，但這起風波已讓一些政界人物和航空專家拉響警報。這場危機引發擔心過度仰賴單一航空公司是否會有風險，以及這家航空公司是否已「大到不能倒」。
