聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI科技股飆

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股8日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股8日早盤四大指數漲跌互見。路透

市場估計，美國聯準會（Fed）將在10日降息，但憂慮決策將極為分裂，美股8日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數8日早盤下跌0.2%，標普500指數遊走平盤，那斯達克指數上漲0.3%，費城半導體指數漲1.2%。

台積電ADR攀升1.9%，輝達攀升1%。美國總統川普8日宣布，將簽署與人工智慧（AI）審核程序有關的行政命令，避免各州各有不同的AI法規。科技業者說，應該有全國性AI標準，而非50州各有法規，這會阻礙創新。。

輝達的密切合作夥伴CoreWeave重挫5%。該公司宣布打算發行可轉債，籌資20億美元。

IBM上升2%。該公司強化人工智慧（AI）布局，宣布以110億美元收購數據基礎設施業者Confluent。

Netflix走低2%。Netflix擬以720億美元收購華納兄弟探索，但派拉蒙天舞（Paramount Skydance）出面搶親，啟動1,084億美元的敵意收購。另外，美國總統川普提出壟斷疑慮，指出Netflix與華納合併後的市占率，也許會構成問題。

市場預測Fed本周降息機率高達86%。Rothschild資產管理公司的Nabil Milali說，重點在於這次會議有多少異議者；他估計這可能是聯邦公開市場委員會（FOMC）史上首場會議，有七名官員支持降息、五人反對。FOMC會議自2019年來，未出現三名以上的異議者。

摩根大通美國首席經濟學家費羅利（Michael Feroli）寫道，他預估至少會有兩人支持按兵不動，並認為Fed將在明年1月再次降息，但之後利率會長期維持不變。

指數 美國 Fed

延伸閱讀

川普貿易戰效應…陸港韓供應商比率大減至五成 台灣成贏家

川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路「川金會」

美國建築界的「文化戰爭」？川普為何要拆白宮東翼蓋舞廳

相關新聞

債蛙終於要出頭天？Fed主席大熱門人選：10年期殖利率下跌空間很大

被視為美國聯準會（Fed）下任主席頭號人選的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，預先規劃未來六個月利率...

BIS示警：股、金雙飆都面對泡沫化風險 散戶投資環境也益發脆弱

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

曾是巴菲特接班人選之一 庫姆斯將跳槽摩根大通

股神巴菲特執掌的波克夏公司8日宣布了一系列組織變革，包括投資主管兼Geico執行長庫姆斯（Todd Combs）將離職，...

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI科技股飆

市場估計，美國聯準會（Fed）將在10日降息，但憂慮決策將極為分裂，美股8日早盤四大指數漲跌互見。

Meta將依規定 明年起提供歐盟用戶個人化廣告選擇權

歐洲聯盟執行委員會今天表示，Meta已承諾，將按照歐盟「數位市場法」的規定，明年起讓臉書和Instagram在歐盟的用戶...

前駐歐盟代表李淳柏林台灣會議演說 籲台歐建立制度化合作框架

國際貿易專家、前駐歐盟代表李淳5日在柏林台灣會議演說，他說，台歐經貿往來密切，但欠缺能因應當前地緣政治與產業變化的制度化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。