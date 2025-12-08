債蛙終於要出頭天？Fed主席大熱門人選：10年期殖利率下跌空間很大
被視為美國聯準會（Fed）下任主席頭號人選的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，預先規劃未來六個月利率路線對Fed而言是不負責任作法，強調遵循經濟數據重要性。不過，哈塞特也指出，美國10年期公債殖利率下跌空間很大。
哈塞特8日接受美國媒體CNBC訪問時說：「Fed主席職責是觀察數據並調整，以及解釋當下為何那麼做…說出『未來六個月我會這麼做』是不責任作法，真的。」
哈塞特認為美國利率應繼續下降，但未直接回應他認為2026年能再降息幾次的問題。哈塞特說：「我不想在這種降息次數方面讓大家失望，但我只能說需要做的事是觀察數據。」
美國總統川普今年稍早曾多次呼籲Fed調降基準利率至2%以下，遠低於目前的3.75%至4%區間，市場普遍預期Fed 10日將調降基準利率1碼。
