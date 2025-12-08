BIS示警：股、金雙飆都面對泡沫化風險 散戶投資環境也益發脆弱

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
黃金與股市今年同步大漲，尋求避險和追逐風險的投資人都笑呵呵，但接下來要面對的情況或許更加兇險。 路透

國際清算銀行（BIS）8日發表最新報告，警告股市及黃金都有泡沫化的風險，且散戶投資人面對的環境愈來愈脆弱。

BIS指出，黃金與股市今年同步大漲，尤其金價飆升60%，是1979年來最大漲幅；而且從2022年通膨升高以來，金價更飆漲逾150%，引發黃金是否已從安全的避險天堂轉變為投機性資產的爭議。

BIS貨幣與金經濟部門主管申鉉松表示，「今年黃金的動向與通常的形態非常不同。這次有趣的現象在於黃金變得更像投機性資產」。

報告中對股、金雙漲提出兩項主要憂慮：第一，一旦股、金雙雙崩盤，投資人將往何處避難；第二，各國央行及其他外匯存底經理人大買黃金可能顯示何種意義。

另一項警訊，則是散戶投資人也不斷加碼。BIS警告，當前環境對迎險而上的投資人「愈來愈脆弱」，包括對人工智慧（AI）股價偏高的憂慮，以及最近加密幣重挫。

申鉉松表示，對AI投入鉅資的大企業都擁有盈餘，是現在與2000年網路泡沫破滅時的最大不同點，當時網路公司並未賺錢。但他指出，「根本問題」在於設備支出從長期來看是否合理，而另一項關鍵因素則是明年全球經濟能否守穩。

BIS也密切關注美元接下來的走勢。申鉉松指出，在4月動盪之後，美元走勢已相對穩定；「我認為非美國投資人的避險行為，對未來市場動向將非常、非常重要」。

