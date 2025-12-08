快訊

Meta將依規定 明年起提供歐盟用戶個人化廣告選擇權

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導
臉書母公司Meta承諾，明年起讓臉書和Instagram在歐盟的用戶能夠在個人化廣告上享有選擇權。美聯社
歐洲聯盟執行委員會今天表示，Meta已承諾，將按照歐盟「數位市場法」的規定，明年起讓臉書和Instagram在歐盟的用戶能夠在個人化廣告上享有選擇權。

路透社報導，歐盟執委會在聲明中指出：「Meta將讓用戶有效選擇同意分享所有資訊，並看到完全個人化的廣告，或選擇分享較少個人資訊，以獲得個人化程度較低的廣告體驗。」

執委會補充，Meta將於明年一月向歐盟用戶提供這些新選項。

美國這家社群媒體巨擘今年6月曾因表示僅會對其「付費或同意」模式做有限調整，以符合法規，遭到歐盟執委會警告，若未遵守，將有可能面臨每日罰款

Meta在今年4月已因這套模式被認定自2023年11月至2024年11月違反數位市場法（Digital MarketsAct），被歐盟競爭事務執法機關處以2億歐元（約2.34億美元）罰款。

