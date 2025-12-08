快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

前駐歐盟代表李淳柏林台灣會議演說 籲台歐建立制度化合作框架

中央社／ 柏林8日專電
李淳柏林台灣會議發表「台歐貿易議程」專題演說，指出台歐雖經貿往來密切，但缺乏因應地緣政治與供應鏈重組的制度化合作框架，呼籲歐盟從自身戰略角度重新審視台歐貿易關係。中央社
李淳柏林台灣會議發表「台歐貿易議程」專題演說，指出台歐雖經貿往來密切，但缺乏因應地緣政治與供應鏈重組的制度化合作框架，呼籲歐盟從自身戰略角度重新審視台歐貿易關係。中央社

國際貿易專家、前駐歐盟代表李淳5日在柏林台灣會議演說，他說，台歐經貿往來密切，但欠缺能因應當前地緣政治與產業變化的制度化合作框架。他呼籲歐盟重新檢視自身長期戰略利益，與台灣建立更具前瞻性的經貿合作模式。

第4屆柏林台灣會議（Berlin Taiwan Conference）上週登場，為期兩天會議涵蓋歐洲印太政策、台德能源安全與台歐經貿等主題。前駐歐盟代表李淳受邀在「台歐貿易議程」演說並與德國工業聯合會（BDI）、德國工商總會（DIHK）代表座談。

今年9月，李淳卸下駐歐代表職務，返回智庫服務，他在演說中坦言，在布魯塞爾工作的22個月中，最不愉快的發現是在台歐貿易關係中，沒有任何正式框架及路線圖，雖有大量「解決眼前問題」的討論，卻缺乏具前瞻性、符合未來十年需求的貿易政策框架。

他指出，傳統的貿易政策著重市場開放與移除障礙；然而過去7、8年情勢劇變，全球供應鏈重組、地緣政治競逐與經濟安全崛起，使貿易議程變得比以往更廣、更具戰略意涵。「今天的議題已不只是自由化，而是如何提升供應鏈韌性、強化夥伴的長期競爭力。」

然而，李淳觀察，歐盟與台灣的互動仍停留在技術性討論，例如食品檢疫或市場准入，缺乏面向未來的合作框架。他形容歐洲對台灣的態度像「幽靈國家」：明知台灣存在、重要、具價值，但各方卻避免正式談論或建立制度化合作，深層原因則與不願刺激中國有關。

李淳以歐盟近期陸續與新加坡、日本、南韓簽訂的數位夥伴協定為例，說明人工智慧、量子運算與資安均列為關鍵領域，「但台灣卻不在名單上」，這與台灣在AI伺服器硬體供應鏈上掌握近9成產能的現況有落差。

他提醒，台歐貿易制度化合作缺失，將造成歐盟在高科技投資上遠落後美國。以台積電為例，未來10年投入美國的資金與相關產業投資預估可達3千至3千5百億美元；相較之下，流向歐盟的金額僅約75億至80億美元，換算僅相當於台灣預計投入美國高科技投資規模的約3%。

「台灣業界常說，不確定歐盟是否真正關心台灣、歐盟想從台灣獲得什麼，也不清楚未來合作會走向哪裡。」

李淳說，美國已形成吸納全球科技投資的「黑洞」，台灣許多科技企業坦言「資金、人才、能量都被美國吸走」，在此情況下，歐盟若持續維持現狀，勢必更難吸引台灣企業將歐洲納入長期供應鏈布局。

針對如何推動新一代歐台貿易議程，李淳首先指出，雙方仍需持續推動市場自由化，降低關稅與技術性貿易障礙。同時，面對各國政府愈加介入產業政策，他認為歐台之間有必要建立「供應鏈協調機制」，使企業能更清楚掌握彼此政策方向，降低因政策不確定性造成的投資風險。

他也建議，歐盟與台灣可在出口管制、投資審查等經濟安全領域加強經驗分享。此外，他呼籲歐盟重新檢視「一中政策」的實務操作方式，讓它發揮風險管控的作用，而不是成為限制歐台合作、使雙方難以展開制度化對話的障礙。

李淳最後強調，在全球地緣政治不穩定之際，「競爭力本身就是嚇阻力」。若歐洲希望在科技、供應鏈安全維持實力，台灣是「最可信賴、能讓歐洲更強、也能讓台灣更安全的夥伴」，呼籲歐盟重新審視自身長期利益，並從戰略角度思考如何與台灣擴大合作。

歐盟 供應鏈 美國

延伸閱讀

經濟部將推動「企業人權調查」 首波盯80家…涵蓋鴻海、台積等

歐盟課碳邊境稅範圍擴大 下月起實施 防堵廠商躲避碳稅

李安驚喜現身邱澤、許瑋甯婚宴！模仿新娘跳舞　超圈粉：好可愛

駁斥經濟學人「台灣病」 李淳：台灣經濟表現佳是勳章不是病

相關新聞

曾是巴菲特接班人選之一 庫姆斯將跳槽摩根大通

股神巴菲特執掌的波克夏公司8日宣布了一系列組織變革，包括投資主管兼Geico執行長庫姆斯（Todd Combs）將離職，...

資料中心上太空？馬斯克曝遠大規劃：每年發射百萬噸AI衛星

據傳SpaceX可能即將掛牌，外界對該公司估值議論紛紛。馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心，並說每年發...

Fed本周料降息 股市能否再衝一波？專家點出這數字是關鍵

美國股市過去兩周吹響反攻號角，投資人預期美國聯準會（Fed）本周將再次降息，似乎是美股止跌反彈原因。專家表示，Fed明年...

前駐歐盟代表李淳柏林台灣會議演說 籲台歐建立制度化合作框架

國際貿易專家、前駐歐盟代表李淳5日在柏林台灣會議演說，他說，台歐經貿往來密切，但欠缺能因應當前地緣政治與產業變化的制度化...

IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司 Confluent

華爾街日報引述知情人士報導，IBM正和資料基礎設施公司 Confluent 展開最後階段談判，最快可能在周一宣布交易，收...

日機遭陸火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

大陸軍機首度以火控雷達鎖定日本軍機，引發東京和北京相互抗議，兩國外交齟齬進一步升溫。兩地軍工股也應聲大漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。