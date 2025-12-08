曾是巴菲特接班人選之一 庫姆斯將跳槽摩根大通
股神巴菲特執掌的波克夏公司8日宣布了一系列組織變革，包括投資主管兼Geico執行長庫姆斯（Todd Combs）將離職，轉往摩根大通任職。
在波克夏發布的新聞稿中，巴菲特表示：「庫姆斯已辭職，接受摩根大通一份有趣且重要的工作。他在波克夏旗下保險公司Geico期間招募了許多優秀人才，並拓展了公司的業務範圍。摩根大通一如既往地做出了正確的決定。」
今年54歲的庫姆斯於2010年加入波克夏，擔任投資經理，也曾被視為巴菲特接班人選之一，不過巴菲特在今年的波克夏年度股東大會上宣布，將於年底卸任並由亞伯（Greg Abel）接棒。
