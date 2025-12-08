快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

曾是巴菲特接班人選之一 庫姆斯將跳槽摩根大通

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
波克夏公司8日宣布了一系列組織變革，包括投資主管兼Geico執行長庫姆斯（圖）將離職，轉往摩根大通任職。 路透
波克夏公司8日宣布了一系列組織變革，包括投資主管兼Geico執行長庫姆斯（圖）將離職，轉往摩根大通任職。 路透

股神巴菲特執掌的波克夏公司8日宣布了一系列組織變革，包括投資主管兼Geico執行長庫姆斯（Todd Combs）將離職，轉往摩根大通任職。

在波克夏發布的新聞稿中，巴菲特表示：「庫姆斯已辭職，接受摩根大通一份有趣且重要的工作。他在波克夏旗下保險公司Geico期間招募了許多優秀人才，並拓展了公司的業務範圍。摩根大通一如既往地做出了正確的決定。」

今年54歲的庫姆斯於2010年加入波克夏，擔任投資經理，也曾被視為巴菲特接班人選之一，不過巴菲特在今年的波克夏年度股東大會上宣布，將於年底卸任並由亞伯（Greg Abel）接棒。

波克夏 巴菲特 摩根

延伸閱讀

NBA／勇士兩主力小將近況欠佳 柯爾點出問題期盼改進

「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

相關新聞

資料中心上太空？馬斯克曝遠大規劃：每年發射百萬噸AI衛星

據傳SpaceX可能即將掛牌，外界對該公司估值議論紛紛。馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心，並說每年發...

Fed本周料降息 股市能否再衝一波？專家點出這數字是關鍵

美國股市過去兩周吹響反攻號角，投資人預期美國聯準會（Fed）本周將再次降息，似乎是美股止跌反彈原因。專家表示，Fed明年...

IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司 Confluent

華爾街日報引述知情人士報導，IBM正和資料基礎設施公司 Confluent 展開最後階段談判，最快可能在周一宣布交易，收...

日機遭陸火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

大陸軍機首度以火控雷達鎖定日本軍機，引發東京和北京相互抗議，兩國外交齟齬進一步升溫。兩地軍工股也應聲大漲。

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

日本政府確認第3季經濟萎縮，而且萎縮幅度比最初預期的更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據。

散戶大軍海外買美股 被指拖累匯價 回嗆「不背鍋」

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。