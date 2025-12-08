資料中心上太空？馬斯克曝遠大規劃：每年發射百萬噸AI衛星

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心。路透
據傳SpaceX可能即將掛牌，外界對該公司估值議論紛紛。馬斯克對SpaceX有遠大規劃，擬在太空打造資料中心，並說每年發射100萬噸衛星，可大幅提升AI算力。

「女股神」方舟投資執行長伍德，7日在X平台發文寫道，方舟與太空金融商Mach33共同研發的開源模型，在今年6月預測，SpaceX的企業價值到2030年將達2.5兆美元。

馬斯克親自回應這篇貼文說，SpaceX估值還有另一個重要考量因素，由於地球電力取得不易，用具備在地AI算力的衛星，把結果從低延遲的太陽同步軌道回傳，會是三年內運作AI位元流的最平價方式，也是四年內的最快拓展方式。

馬斯克寫道，每年發射100萬噸衛星、每個衛星具備100瓩（KW），每年可增加100百萬瓩（GW）的AI，而且無須營運和維修成本，並能透過高頻寬雷射，連接SpaceX的星鏈衛星群。

不只如此，他還說要在月球興建衛星工廠，發射衛星上太空的方式，可從火箭改為電磁炮，邁向蘇聯科學家卡爾達肖夫所說的II型文明，即能夠充分運用所處恆星系統的能量，又稱「恆星文明」。

先前傳出SpaceX或許會在明年首次公開發行股票（IPO），目標估值為8,000億美元。馬斯克隨後在特斯拉的投資人會議上，也暗示此事。

經濟日報11月初報導，科技網站Ars Technica報導在X上轉傳，討論利用自動化組裝技術在太空建造大型資料中心的可行性，釣出馬斯克回應，旗下的星鏈（Starlink）衛星可運用於這項用途。馬斯克說：「只要擴大具備高速雷射鏈路的星鏈V3衛星，就能實現這構想。SpaceX將會這麼做。」

馬斯克對太空資料中心的興趣，大幅提升了這個剛起步產業的關注度。支持者認為，這項構想的優勢明顯：不僅能獲取來自太陽的免費無限能源，且不必承擔在地表興建資料中心所帶來的環境代價。但批評者指出，在太空建造此類設施不具經濟效益，且支持者低估了技術難度。

