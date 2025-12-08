市場預期Fed篤定降息 亞股多收高

美國聯邦準備理事會（Fed）預計美東時間9日至10日舉行貨幣政策會議，市場預期Fed篤定降息之餘，更關心聯準會明年續推寬鬆政策的可能性，亞股今天多收高。

法新社報導，聯準會部分官員11月以來陸續表態支持降息，伴隨先前數據顯示勞動市場持續走疲，使投資人預估聯準會降息成定局。

不過，最新公布的通膨資料顯示平抑物價方面仍有許多工作尚待完成，加上消費者信心續降，外界憂心聯準會可能缺乏足夠空間繼續降息。

美國商務部5日公布，全美9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%，符合市場預期。美國因為先前政府關門，導致9月PCE數據延後至今才公布。

PCE數據是Fed偏好的通膨指標。9月數據對利率預期影響不大，但仍高於官方設定的目標。

華爾街股市3大指數5日收盤齊揚，亞股今天追隨美股漲勢多收高。

東京、上海、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市均收紅，港股和雪梨股市收黑。

美國銀行（BofA）團隊表示，自10日起到聯準會明年1月底舉行會議前，將有幾項重要數據陸續出爐。