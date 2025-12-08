Fed本周料降息 股市能否再衝一波？專家點出這數字是關鍵

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Fed本周決策會議將決定美股能否上演耶誕行情。路透
美國股市過去兩周吹響反攻號角，投資人預期美國聯準會（Fed）本周將再次降息，似乎是美股止跌反彈原因。專家表示，Fed明年還會降息幾次，可能是美股能否上演耶誕行情的關鍵。

Fed訂美東時間10日下午2時（台北時間11日凌晨3時）公布利率決策，目前市場似乎深信Fed屆時將降息。根據芝商所（CME）FedWatch工具，30天聯邦資金期貨顯示Fed降息1碼機率約87%。

Fed將降息的樂觀氣氛瀰漫市場，似乎是美股近來持續上漲原因。標普500指數上周連續第二周收紅，扭轉先前不到一個月跌逾5%的頹勢。

Aspiriant投資策略和研究常務董事格雷塞克（Dave Grecsek）說：「勞動市場數據已稍微強化Fed 12月再次降息理由…市場9月和10月時可以說已排除12月降息可能性，但這種可能性11月底突然重新浮上檯面，我認為這是市場上漲驅力。」

格雷塞克認為，相較於12月降息，明年降息次數其實更重要。目前投資人預期2026年Fed將再降息二至四次，明年降息次數才是真正可能推升市場及點燃耶誕上漲行情的因素。

除了利率決策，Fed也將公布經濟預測摘要，提供失業率、通膨和未來利率等要素預測。根據12月10日到期選擇權合約權利金，選擇權交易員押注標普500指數10日震盪幅度將達到1.3%。

Fed 美股 美國 降息

