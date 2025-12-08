日美英澳加將在東京舉行電信五眼會議 聚焦AI及6G標準

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本、澳洲、加拿大、英國及美國即將在東京舉行閉門會議，針對人工智慧及下一代6G通訊標準進行合作，並希望藉此反制中國在全球電信領域的主導地位。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這場由「全球電信聯盟」（Global Coalition onTelecommunications,GCOT）舉辦的會議，是所謂「電信五眼」（Telecom Five Eyes）首次於日本舉行面對面聚會。

本次會議焦點將放在AI與6G，同時也將討論資安、量子技術及「開放性無線接取網路」（Open RAN）等議題，Open RAN主張結合不同製造商設備，以打造低成本電信基礎設施。

與會者包括日本總務省、英國科學創新及技術部（Department for Science, Innovation andTechnology）、澳洲基礎建設、運輸、區域發展、通訊、體育及藝術部（Department of Infrastructure,Transport, Regional Development, Communications, Sportand the Arts）、加拿大創新、科學及經濟發展部（Innovation, Science and Economic DevelopmentCanada），以及美國國家電信暨資訊署（NationalTelecommunications and Information Administration）代表。

在中國力圖主導全球電信產業之際，這五國選擇攜手合作。目前華為在全球5G基地台市占率達34%，瑞典愛立信（Ericsson）為26%，芬蘭諾基亞（Nokia）則為18%；不過，華為的市占仍在持續成長。

華為採單一供應商策略，這與Open RAN理念相衝突。各民主國家希望共同推動Open RAN，藉此打造以經濟安全為重的安全通訊網路，同時強調在AI和6G等競爭激烈領域的合作。

除GCOT會議外，美國也將在明、後兩天在東京主辦Open RAN論壇，邀集超過20個國家及地區、約160名公私領域代表參與，包括芬蘭、德國、台灣、印度和巴西代表。

會議選在日本舉辦，被視為讓部分希望與美國保持距離的國家更容易參加。這是此論壇首次於日本舉辦，並將努力擴大合作範圍至GCOT五國之外。

GCOT於2023年成立，旨在共享電信政策資訊並推動在這個領域合作。該倡議希望藉由政府、產業及學界合作，促進各國創新。實體會議約每年舉辦一次，前兩屆分別於2024年2月及2025年3月在西班牙巴塞隆納登場。

今年1月，五國曾就AI與Open RAN發表聯合聲明，列舉AI應用於電信產業的六大原則：創新與競爭、透明度、可解釋性與人為監督、隱私、公平、安全與韌性，以及環境永續。

聲明同時提出Open RAN認證原則，呼籲開發者建立認證系統，以提升互通性。

