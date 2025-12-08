歐洲製鋁大廠痛批碳稅「自我凌遲」 籲歐盟廢除

快訊

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

歐洲製鋁大廠Constellium表示，歐盟應取消即將於明年1月上路的碳邊境稅，因為此舉將持續推升成本宛如「凌遲」，恐使歐洲鋁業陷入長期衰退。

路透社報導，歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）將從明年1月起對部分商品徵收費用，意在保護歐洲生產商免受氣候規範較寬鬆國家的廉價產品競爭衝擊；然而歐洲一些業界代表認為CBAM存在嚴重缺陷，期望歐盟本月即將發布的最終調整版能回應他們的憂慮。

Constellium公司執行長傑曼（Jean-Marc Germain）說：「對CBAM要做的第一件事就是徹底移除，將它廢掉。」總部位於巴黎的Constellium是全球航空、汽車與包裝業最大的鋁製品供應商之一。

傑曼告訴路透社：「議題的核心是歐洲競爭力。我們明知如此，卻還是要自毀前程。」歐元區製造業活動在11月再度落入衰退區間。

Constellium主要採購歐洲鋁原料並採在地工廠加工，自身不受CBAM碳稅影響，然而市場對即將到來CBAM碳稅的預期心理，加上對冰島（非歐盟成員）與非洲莫三比克冶煉廠日後供應的疑慮，依然將歐洲現貨鋁的價格推升到10個月來的高點。

傑曼指出，屆時所有鋁材的價格都將水漲船高，無一倖免。他警告，這種成本上漲對Constellium的歐洲客戶來說，將宛如「凌遲」般痛苦－每項成本都在小幅增加，最終侵蝕所有利潤。

CBAM的漏洞意味海外供應商可透過輸出鋁廢品來規避碳稅，或把低碳鋁送往歐洲、同時繼續為其他地區生產高碳鋁；傑曼稱「這對地球完全沒有幫助」。

他表示，CBAM的衝擊不會立刻顯現，但最終可能使企業選擇到其他地區投資，關掉在歐洲的產能，「這不是像關燈那樣瞬間可見，而是會逐步走向衰落」。

歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）將是全球第一個碳邊境關稅，規定若引進超過歐盟二氧化碳排放標準的海外產品時，進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本而受低價進口產品不公平競爭。

CBAM第一階段適用範圍涵蓋鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品，2026年正式實施，未來可能擴及所有產業。

