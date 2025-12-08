IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司 Confluent

華爾街日報引述知情人士報導，IBM正和資料基礎設施公司 Confluent 展開最後階段談判，最快可能在周一宣布交易，收購價碼約在 110 億美元左右。若順利收購，這將是 IBM 近年規模最大的一筆併購案，也凸顯該公司業務重心轉向人工智慧（AI）的重大布局。

報導也提醒，談判也有可能破局。截至上周五，Confluent 市值約 80 億美元，IBM 約為 2,900 億美元。

Confluent 是一家專注於即時資料串流與系統整合的軟體公司，產品建立在 Apache Kafka 之上，協助企業管理與分發大量即時資料。

IBM 正與 Google、Microsoft 以及多家新創公司角逐量子運算領域，試圖打造性能超越現有傳統電腦的系統。IBM目前正研發更大規模的量子晶片叢集，預估可在未來五年內支撐大規模運算需求。