IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司 Confluent
華爾街日報引述知情人士報導，IBM正和資料基礎設施公司 Confluent 展開最後階段談判，最快可能在周一宣布交易，收購價碼約在 110 億美元左右。若順利收購，這將是 IBM 近年規模最大的一筆併購案，也凸顯該公司業務重心轉向人工智慧（AI）的重大布局。
報導也提醒，談判也有可能破局。截至上周五，Confluent 市值約 80 億美元，IBM 約為 2,900 億美元。
Confluent 是一家專注於即時資料串流與系統整合的軟體公司，產品建立在 Apache Kafka 之上，協助企業管理與分發大量即時資料。
IBM 正與 Google、Microsoft 以及多家新創公司角逐量子運算領域，試圖打造性能超越現有傳統電腦的系統。IBM目前正研發更大規模的量子晶片叢集，預估可在未來五年內支撐大規模運算需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言