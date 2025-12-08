快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司 Confluent

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
若敲定交易，併購 Confluent將是 IBM 近年規模最大的一筆併購案，路透
若敲定交易，併購 Confluent將是 IBM 近年規模最大的一筆併購案，路透

華爾街日報引述知情人士報導，IBM正和資料基礎設施公司 Confluent 展開最後階段談判，最快可能在周一宣布交易，收購價碼約在 110 億美元左右。若順利收購，這將是 IBM 近年規模最大的一筆併購案，也凸顯該公司業務重心轉向人工智慧（AI）的重大布局。

報導也提醒，談判也有可能破局。截至上周五，Confluent 市值約 80 億美元，IBM 約為 2,900 億美元。

Confluent 是一家專注於即時資料串流與系統整合的軟體公司，產品建立在 Apache Kafka 之上，協助企業管理與分發大量即時資料。

IBM 正與 Google、Microsoft 以及多家新創公司角逐量子運算領域，試圖打造性能超越現有傳統電腦的系統。IBM目前正研發更大規模的量子晶片叢集，預估可在未來五年內支撐大規模運算需求。

規模 華爾街日報 基礎設施

延伸閱讀

新晉諾貝爾獎得主：中國量子計算 只輸美「幾奈秒」

量子覺知手札／快速與準確

金寶法說會／多方出擊 布局儲存裝置、HVDC及量子運算

量子思惟／建構量子組織 融入三元素

相關新聞

Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家...

IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司 Confluent

華爾街日報引述知情人士報導，IBM正和資料基礎設施公司 Confluent 展開最後階段談判，最快可能在周一宣布交易，收...

日機遭陸火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

大陸軍機首度以火控雷達鎖定日本軍機，引發東京和北京相互抗議，兩國外交齟齬進一步升溫。兩地軍工股也應聲大漲。

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

日本政府確認第3季經濟萎縮，而且萎縮幅度比最初預期的更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據。

散戶大軍海外買美股 被指拖累匯價 回嗆「不背鍋」

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

風向變了？多頭老將雅德尼建議減碼科技七雄 轉向金融、工業

華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（Ed Yardeni）如今建議，相較於標普 500 其他成分股，應適度調降「科技七雄」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。