Q3經濟萎縮、實質薪資負成長 日相高市振興遇難題

日本政府在修正後的報告中確認，今年第3季日本經濟出現萎縮，同時實質薪資連續10個月呈現負成長，加大首相高市早苗刺激中小企業成長以對抗通膨的難度。

修正後的數據顯示，企業支出與住宅投資均不如原先所估，使日本Q3國內生產毛額（GDP）按年率計縮減2.3%（即按此趨勢，到明年第2季結束GDP將下滑2.3%），萎縮幅度比先前公布的1.8%更深，並為6季以來首次經濟負成長。

厚生勞動省今天公布的另一數據顯示，日本10月實質薪資較去年同期下降0.7%，連續第10個月負成長。雖然名目薪資上升2.6%、基礎薪資也以相同幅度增加顯示薪資動能仍在延續，但增幅追不上通膨。

日本主要通膨指標已連續3年半維持在日本央行所訂的2%目標水準以上，是1990年代初以來最長紀錄。

美國財經媒體分析，日本經濟前景仍籠罩於多項風險，包括日圓再度走弱。當前日圓徘徊在155兌1美元上下，不僅助長通膨，也抑制民間消費；近期與北京關係緊張也對觀光與貿易構成威脅。高盛（GoldmanSachs）的日本經濟學家估計，中、港赴日旅客可能砍半，恐使日本經濟成長減少約0.2個百分點。

日經亞洲（Nikkei Asia）一篇分析指出，日本經濟好不容易走出自1990年代以來長期通縮的陰霾，現卻又面臨相反難題：物價上升速度超過薪資增幅，尤其中小企業的薪資成長明顯落後於大型企業。

高市早苗10月成為日本首位女首相後，公布一項21.3兆日圓（約新台幣4.2兆）的振興經濟方案，目標是抑制通膨的同時，引導經濟重返成長軌道。

然而日本的實質薪資成長（以名目薪資增長扣除通膨計算）持續走弱。最新數據顯示，10月實質薪資年減0.7%；排除自有住宅設算租金後，整體消費者物價指數（CPI）則年增3.4%，實質薪資連續第10個月負成長。

在溫和通膨下若要促進經濟成長，勢必得加速調升薪資，中小企業尤其關鍵。日企裡中小企業占99.7%、僱用超過3300萬名勞工，約占全國就業人口70%。

但對高市而言，要實現薪資增長就必須同時關注眾多難以跟上加薪腳步的企業，困難不小；薪資上調將對已因成本上升而苦撐的中小企業帶來更大壓力。

在長期通縮的經濟環境下，日本企業一向對積極的擴張性投資敬謝不敏。日本政府最新發布的經濟財政白皮書裡特別點出，相較大型企業，中小企業更傾向增加現金持有部位，反映對擴張性投資採取更謹慎態度。

作為日本供應鏈中樞的中小企業，在物價下滑的通縮年代長期承受降價壓力，但當前物價上升它們又難以將成本增加轉嫁消費者，「從通縮轉向通膨」陷兩面夾擊困境：通縮年代被迫不斷降價，利潤微薄；變成通膨後成本暴漲，但消費需求因實質薪資下降等諸多因素並不強勁，「漲價無門」而無法將成本轉嫁。

日本商業資訊機構「帝國資料調查公司」（TeikokuDatabank）指出，因人手短缺導致的企業倒閉數量今年4月至9月期間達214件創新高，較去年同期增加31%。