快訊

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

詐騙集團滲透進軍營！馬防部官兵疑集體涉案 被利用恐遭汰除

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

散戶大軍海外買美股 被指拖累匯價 回嗆「不背鍋」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓國首爾韓亞銀行外匯交易室，交易員正在工作。美聯社
南韓國首爾韓亞銀行外匯交易室，交易員正在工作。美聯社

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

作為本季亞洲表現最差的貨幣，韓元最近幾周差點摜破16年新低。包括南韓央行總裁在內多名官員把韓元貶值歸咎於南韓大約1,400萬名散戶對海外股市的投資。

多年來一直投資美股的上班族朴恩惠（Park Eun-hye音譯）說，這項指控令許多散戶震驚，「流動性過剩和其他更大的結構性因素，可能對韓元走貶有更大的作用」，小散戶卻成了「代罪羔羊」。

南韓散戶大軍因為買不起首爾房地產、又厭倦南韓綜合股價指數（Kospi）多年低迷（直到2025年才迎來罕見牛市），因此轉向投入從加密貨幣到海外槓桿型ETF等高風險標的，希望能累積財富。但他們積極投資卻令官員感到困擾。

數據顯示，南韓散戶今年合計淨買入美股310億美元，創空前新高，幾乎是2024年金額的三倍，也是2019年的逾12倍。

當地一家主要媒體以「外匯危機」為題報導此事，但政府否認。官方數據顯示，10月大約有180億美元的股票資金外流，大部分與散戶相關，流入資金僅約30億美元。

Meritz證券公司經濟學家Stephen Lee表示，資金流出大於流入，可能導致韓元走弱或抑制升值力道。

南韓央行總裁李昌鏞上月表示，南韓年輕人湧向海外股市的「風潮」令人擔憂，當局正緊收海外上市ETF槓桿交易的規範。

但YouTube理財網紅Syuka認為，南韓人買海外股票不是因為「這很酷」，而是國內股市已停滯十年。

南韓股民聯盟主席鄭義正（Jung Eui-jung音譯）表示，官員應該「自我省思」檢討相關政策，不是把責任「推給散戶」。

27歲散戶投資者元正然（Won Jung Yeon音譯）在意識到光靠薪水不可能致富後開始炒股，他說，把韓元走貶全歸咎於散戶投資海外是「過度解讀」，「散戶的投資決定全都是為了追求利潤」。

如果誘因足夠，像30多歲首爾公務員朴敏烈（Park Minyeol音譯）這種把資產大量配置海外股市的投資人也願意把資金匯回國。他看好南韓機器人股，正考慮「把大約10–20%的資金投入本地股市」。

南韓 美股 首爾

延伸閱讀

受惠 HBM 技術提升、報價喊漲 三星將重登 DRAM 龍頭

南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

戀愛線索再+1！Winter簽售會被抓包「穿柾國褲子＋拖鞋」巧合多到離譜 韓網怒批：根本公開放閃

韓媒：川普國安戰略制中 南韓需拿捏三方平衡

相關新聞

Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家...

日機遭陸火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

大陸軍機首度以火控雷達鎖定日本軍機，引發東京和北京相互抗議，兩國外交齟齬進一步升溫。兩地軍工股也應聲大漲。

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

日本政府確認第3季經濟萎縮，而且萎縮幅度比最初預期的更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據。

散戶大軍海外買美股 被指拖累匯價 回嗆「不背鍋」

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

風向變了？多頭老將雅德尼建議減碼科技七雄 轉向金融、工業

華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（Ed Yardeni）如今建議，相較於標普 500 其他成分股，應適度調降「科技七雄」...

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

「太空資料中心」聽起來科幻，但它可能比我們想像的更快實現。隨著地表資料中心面臨愈來愈多限制，包括土地、能源和地緣政治風險，太空的吸引力將持續上升。這真能成為 AI 能源困境的終極解方嗎？在這場星際算力戰中，掌握硬體命脈的台灣，為何不該自建大型資料中心？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。